PENSÉE DU JOUR DU MINISTRE

Conférence de presse d’ouverture au Palais des congrès de Montréal. De gauche à droite : Inger Anderson, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l’environnement, Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Son Excellence Huang Runqiu, ministre chinois de l’Écologie et de l’Environnement, l’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, et David Ainsworth, commissaire à l’information, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Et c'est parti! Après plus de deux ans de retard en raison de la pandémie, Montréal et le Canada se sont engagés à accueillir cette conférence d'importance générationnelle. Lors de la conférence de presse d'ouverture ce matin, aux côtés de la présidence chinoise de l'ONU, j'ai souligné l'engagement du Canada visant à protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. De plus, sous la direction du premier ministre Trudeau lors du coup d'envoi officiel de la conférence, nous avons annoncé un nouvel investissement de 350 millions de dollars pour aider les pays en développement à prendre des mesures en matière de conservation de la nature. »

L'honorable Steven Guilbeault, minsitre de l'Environnement et du Changement climatique

CITATION DU JOUR

« Nous n'avons que quelques jours pour agir de manière décisive et par principe. Et, pour conclure cet accord, nous devons prendre des mesures audacieuses, et non timides. En raison du fléau de la COVID, nous avons gagné deux années supplémentaires; ne les gaspillons pas. Au contraire, assurons-nous d'être à la hauteur, pour les gens et pour la planète, car une fois adopté, le cadre mondial pour la biodiversité servira de plan pour conserver, utiliser de manière viable et réparer la toile de la vie. »

Inger Anderson, directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement

PHOTO DU JOUR

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ÉVÉNEMENTS : 6 décembre 2022

Conférence de presse d'ouverture officielle des Nations Unies. Allocutions prononcées par :

le président de la COP15 , le ministre de l'Écologie et de l'Environnement de la Chine, Son Excellence, monsieur Huang Runqiu;

le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault ;

la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l'environnement, madame Inger Anderson ;

la secrétaire générale de la Convention sur la diversité biologique, madame Elizabeth Maruma Mrema.

Pour voir la conférence de presse : (680) (français) (conférence de presse d'ouverture) - Le mardi 6 décembre 9 h (GMT-5) - YouTube

Déclaration ministérielle de L'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à l'ouverture de la COP15 . Pour lire la déclaration : Déclaration de Steven Guilbeault à l'ouverture de la COP15 - Canada.ca

Communiqué de presse du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau à l'ouverture de la COP15 . Pour lire le communiqué de presse : Le Canada accueille le monde à la COP15 pour protéger la nature | Premier ministre du Canada (pm.gc.ca)

Cérémonie d'ouverture de la COP15 . Parmi les conférenciers figuraient :

. Parmi les conférenciers figuraient : le chef traditionnel de la Nation Onondaga, Tadodaho Sid Hill, pour la cérémonie d'accueil;



le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau ;

le secrétaire général des Nations Unies, monsieur António Guterres;



le ministre de l'Écologie et de l'Environnement de la Chine, Son Excellence, monsieur Huang Runqiu;



le premier ministre du Québec, monsieur François Legault;



la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante;



le maire de Kunming, monsieur Liu Jiachen;



présentation culturelle en collaboration avec le Centre national des arts du Canada.

Réception organisée par le gouvernement de la Chine en présence du ministre Guilbeault.

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS À VENIR : 7 décembre 2022

Événement : Ouverture officielle du Pavillon du Canada

Heure : 8 h 45

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Événement : Annonce concernant la nature avec le premier ministre Justin Trudeau, portant sur la conservation dirigée par les Autochtones dans le cadre du financement de projets à perpétuité (Project Finance for Permanence, PFP)

Heure : 9 h 30

Événement : Plénière d'ouverture de la COP15, 2e partie

Heure : de 10 h à 13 h

Lieu : Palais des congrès de Montréal (salle de réunion plénière)

Événement : Tournée des NaturoBus : Les NaturoBUS de Nature Canada ont traversé le pays pour recueillir des messages qui seront remis au ministre Steven Guilbeault, à Montréal.

Heure : 12 h

Événement : Discussion entre le ministre Guilbeault, le premier ministre Justin Trudeau et le Conseil des jeunes d'Environnement et Changement climatique Canada

Heure : 15 h 30

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire quotidien, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int)

