COP-15 - PLAN D'AGRICULTURE DURABLE - LE MINISTRE LAMONTAGNE ANNONCE QUE 1 000 ENTREPRISES AGRICOLES SUPPLÉMENTAIRES POURRONT BÉNÉFICIER D'UN SOUTIEN FINANCIER

QUÉBEC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a profité de son passage à la COP-15 pour annoncer qu'un 2e groupe de productrices et de producteurs agricoles pourra profiter de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales. Grâce à une enveloppe additionnelle de 29 M$, pour la période 2022-2027, annoncée lors du Discours sur le budget de mars 2022, ce sont près de 1000 entreprises agricoles supplémentaires qui pourront s'inscrire à l'Initiative dès le mois de février 2023.

Le ministre annonce également deux nouvelles modalités au programme de rétribution qui permettront d'élargir la portée de la reconnaissance des efforts des producteurs et des productrices agricoles en matière d'agriculture durable. Les entreprises les plus novatrices et avancées dans l'adoption de pratiques agroenvironnementales se verront accorder une reconnaissance accrue.

De plus, les efforts de formation continue en agroenvironnement des productrices et des producteurs agricoles seront reconnus. Ces derniers pourront parfaire leurs connaissances afin d'assurer le succès de l'implantation de leurs pratiques agroenvironnementales tout en recevant un soutien financier.

En plus des 1 000 nouvelles entreprises, ces nouvelles modalités seront rétroactives et s'appliqueront également au premier groupe de quelque 1 850 entreprises inscrites lors de la première cohorte en mars 2022. Les détails concernant la prochaine période d'inscription à l'Initiative et de ses nouvelles modalités seront précisés en février 2023.

« J'attendais avec impatience le moment d'annoncer la deuxième phase de l'Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales. C'est une fierté pour moi de le faire aujourd'hui devant les États et les nations du monde réuni pour la conservation et l'utilisation durable de la nature. Notre grand chantier de l'autonomie alimentaire passe par l'accélération du virage écologique et l'élargissement du nombre d'entreprises qui mettront en place des pratiques agroenvironnementales contribue à l'atteinte des cibles de notre Plan d'agriculture durable. Le Québec est un leader et nous poursuivrons nos efforts pour soutenir nos agriculteurs d'ici dans cette ambition. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Lors de première période d'inscription, à l'hiver 2022, près de 1850 entreprises agricoles se sont engagées sur une période de trois années de culture à appliquer des pratiques agroenvironnementales.

Les pratiques agroenvironnementales admissibles dans le cadre de la Rétribution sont les cinq suivantes :

- La diversification des cultures;

- La protection des sols hors saison;

- La réduction de l'usage des herbicides;

- L'utilisation de semences non traitées aux insecticides;

- Les aménagements favorables à la biodiversité.

À la fin de chacune des trois années de culture, l'entreprise doit remplir auprès de la FADQ une déclaration des superficies pour lesquelles elle a appliqué des pratiques admissibles.

Un versement supplémentaire d'aide financière pourra alors lui être versé annuellement sur démonstration de sa progression d'application de pratiques agroenvironnementales.

En plus de la première cohorte annoncée à l'hiver 2022 ainsi que le montant de 29 M$ additionnels visant une deuxième cohorte d'agriculteurs en février 2023, le gouvernement s'est engagé lors de la campagne électorale à investir des montants supplémentaires dans le programme de rétributions agroenvironnementales visant à accélérer l'adoption des bonnes pratiques environnementales dans le secteur agricole.

