COP 15 à Montréal - 47 villes adhèrent à l'Engagement de Montréal

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Répondant au défi lancé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en amont de la COP 15, 47 villes de partout dans le monde adhèrent à l'Engagement de Montréal, une série de 15 actions concrètes pour protéger la biodiversité à l'échelle de la planète. La mairesse Valérie Plante en a fait l'annonce lors de la séance plénière du Sommet des gouvernements infranationaux et des villes ICLEI.

« Le leadership de Montréal et des autres villes est essentiel pour influencer les autres niveaux de gouvernement. La COP 15 était une occasion cruciale que nous avons saisie pour engager les villes du monde dans des actions concrètes pour protéger la biodiversité. Je suis très fière que l'Engagement de Montréal ait réussi à mobiliser 47 villes, des 5 continents, qui représentent plus de 113 millions de personnes. En adhérant à 15 actions concrètes pour protéger la biodiversité, les villes démontrent leur leadership et leur capacité d'action, qui doivent servir d'exemple en vue de l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020 », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les villes sont aux premières loges pour constater la perte de biodiversité mondiale et en subir les conséquences. En tant que gouvernements de proximité, elles sont également bien placées pour agir concrètement et rapidement pour freiner ce déclin.

Les 15 actions de l'Engagement de Montréal visent à réduire les menaces à la biodiversité, partager les bienfaits de la biodiversité, et perpétuer nos actions pour la protection de la biodiversité.

Cohérent avec le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, l'Engagement de Montréal réitère l'importance de conclure une entente internationale ambitieuse et concrète. Les villes signataires sont :

Barcelone, Espagne Berlin , Allemagne Bogota , Colombie Bordeaux, France Boston , États-Unis Buenos Aires , Argentine Copenhague, Danemark Curitiba, Brésil Dakar , Sénégal eThekwini, Afrique du Sud Freetown, Sierra Leone Gatineau, Canada Glasgow , Royaume-Uni Helsinki , Finlande Laval, Canada Lévis, Canada Lisbonne, Portugal Londres, Royaume-Uni Longueuil, Canada Los Angeles , États-Unis Lyon, France Malaga , Espagne Manchester , Royaume-Uni Marseille, France Melbourne , Australie Milan , Italie Mississauga, Canada Montréal, Canada Nagoya , Japon Paris, France Québec, Canada Quezon, Philippines Rabat , Maroc Reykjavik , Islande Sado, Japon Santiago , Chili São Paulo, Brésil Sendai, Japon Sherbrooke , Canada Terrebonne, Canada Tokyo , Japon Toronto, Canada Trois-Rivières, Canada Utrecht , Pays-Bas Vancouver, Canada Windsor , Canada Yokohama , Japon

L'Engagement de Montréal peut être consulté en ligne ici .

Un visuel peut être utilisé et téléchargé ici .

