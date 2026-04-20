CooperVision s'associe à la patineuse de vitesse olympique canadienne Valérie Maltais pour l'accompagner dans sa quête d'excellence sur la scène internationale

RICHMOND HILL, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - CooperVision Canada est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec Valérie Maltais, l'une des patineuses de vitesse olympiques les plus titrées du Canada, alors qu'elle continue de viser l'excellence tant sur la glace que dans ses études. Alors qu'elle s'entraîne en vue des prochaines grandes compétitions internationales, Valérie Maltais fait confiance aux lentilles cornéennes MyDay EnergysMD, qui offrent une qualité optique supérieure dont l'efficacité a été démontrée pour améliorer la vision et le confort*1,2 .

CooperVision et Valérie Maltais (Groupe CNW/CooperVision Canada)

La carrière de Valérie Maltais est marquée par la vitesse, la stratégie et la précision. Cinq fois participante aux Jeux olympiques et multiple médaillée, elle évolue dans un environnement où le moindre détail visuel peut déterminer l'issue d'une course. Une vision fiable et constante est une exigence de la compétition, et non un luxe.

Tout en conciliant cela avec ses études, qu'elle suit en grande partie en ligne, Valérie Maltais est confrontée aux mêmes défis liés à l'utilisation des appareils numériques que des millions de Canadiens. MyDay EnergysMD l'aide à gérer ce double mode de vie exigeant.

« Je mets mes lentilles le matin. Je sens que mes yeux sont frais, ma vision est tout simplement claire. Je peux aller m'entraîner, que ce soit sur la glace, à la salle de sport ou à vélo », explique Valérie Maltais. « C'est mon métier d'athlète, je dois me concentrer sur mes performances et me préparer. Je suis également étudiante et la plupart de mes cours se déroulent en ligne. Je peux me concentrer sur mes devoirs, regarder un écran sans avoir l'impression que mes yeux sont secs ou fatigués1 . Je recommanderais sans hésiter MyDay EnergysMD car, pour moi, ce fut une expérience tout à fait positive. »

MyDay EnergysMD est fabriquée à partir d'un matériau naturellement mouillable qui ne nécessite aucun traitement de surface ni revêtement, pour offrir un confort inégalé. La technologie DigitalBoostTM peut aider les lentilles à soulager la tension des muscles oculaires, ce qui se traduit par une meilleure vision, une fatigue oculaire réduite et un plus grand confort pour les yeux#‡2,3 .

« Chez CooperVision, notre mission est d'aider les gens à mieux voir chaque jour », a déclaré Kristine Churchward, responsable du marketing chez CooperVision Canada. « Le parcours de Valérie, à la fois athlète d'élite et étudiante engagée, reflète les exigences visuelles variées auxquelles sont confrontés de nombreux Canadiens. Nous sommes fiers de la soutenir avec MyDay EnergysMD, une lentille conçue pour répondre aux exigences d'une vie moderne et performante. »

Dans le cadre de ce partenariat, CooperVision et Valérie Maltais collaboreront à des initiatives visant à mettre en lumière le rôle essentiel de la vision dans la conduite d'un mode de vie actif et moderne, que ce soit dans le sport de haut niveau, en milieu universitaire ou face aux exigences quotidiennes du numérique. Ensemble, ils souhaitent inciter les Canadiens à accorder la priorité à leur santé oculaire afin qu'ils puissent poursuivre toutes leurs ambitions avec clarté et confiance.

CooperVision Canada est honorée de soutenir des athlètes comme Valérie Maltais, dont la quête d'excellence reflète notre engagement à fournir des solutions visuelles qui améliorent les performances et enrichissent la vie quotidienne.



*Par rapport à MyDayMD sphérique.

#Par rapport à MyDayMD/BiofinityMD

‡Sur la base d'une différence statistiquement significative de la variation moyenne des microfluctuations accommodatives et par rapport à une lentille sans DigitalBoost/Digital Zone OpticsMD après 20 minutes de lecture sur un iPhone 5 tenu à une distance de 25 cm. Étude menée avec Biofinity EnergysMD et sphère.

1. Données CVI archivées, 2024. 2. Données CVI archivées, 2018. Étude prospective, multicentrique (5 sites aux États-Unis), en ouvert, avec port bilatéral et distribution hebdomadaire, portant sur les lentilles MyDay et MyDay Energys. N = 77 porteurs habituels de lentilles cornéennes souples. 3. Kajita M et al. Changements dans les microfluctuations accommodatives après le port de lentilles de contact de différentes conceptions optiques. CLAE 2020 ; 43(5) : 493-496.

À propos de CooperVision

CooperVision, une division de CooperCompanies (Nasdaq : COO), est l'un des principaux fabricants de lentilles cornéennes au monde. L'entreprise produit une gamme complète de lentilles cornéennes souples à usage unique, bimensuelles et mensuelles, caractérisées par des matériaux et des optiques de pointe, ainsi que des lentilles rigides perméables au gaz de qualité supérieure pour l'orthokératologie et les conceptions sclérales. CooperVision a toujours su relever les défis les plus difficiles en matière de vision, tels que l'astigmatisme, la presbytie, la myopie infantile et les cornées très irrégulières, et propose la gamme la plus complète de lentilles sphériques, toriques et multifocales sur le marché. Grâce à la combinaison de produits innovants et d'un soutien ciblé aux professionnels, l'entreprise apporte une perspective rafraîchissante sur le marché, créant ainsi de réels avantages pour les clients et pour les porteurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.coopervision.ca/fr.

À propos de CooperCompanies



CooperCompanies (Nasdaq : COO) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des dispositifs médicaux, dont la mission est d'améliorer la vie de chacun. La société opère à travers deux divisions : CooperVision et CooperSurgical. CooperVision est un leader de confiance dans le secteur des lentilles cornéennes, améliorant chaque jour la vision de millions de personnes. CooperSurgical est une entreprise de premier plan dans le domaine de la fertilité et de la santé des femmes, qui se consacre à aider les femmes, les bébés et les familles lors des moments les plus importants en matière de soins de santé. Basée à San Ramon, en Californie, CooperCompanies emploie plus de 15 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 130 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.coopercos.com.

SOURCE CooperVision Canada

Contact presse : Mary Doyle, Blend PR pour CooperVision Canada, [email protected] ou (416) 907-0977