CooperVision s'associe à l'athlète canadien de canoë de vitesse Nikita Ciudin dans son parcours vers la compétition internationale

RICHMOND HILL, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - CooperVision Canada a le plaisir d'annoncer son parrainage et son partenariat avec Nikita Ciudin, canoéiste de haut niveau et porteur assidu de lentilles cornéennes MiSightᴹᴰ 1 day, qui aspire à représenter l'équipe canadienne lors du plus grand événement sportif mondial.

L'histoire de Nikita est celle d'une vision, au sens propre comme au figuré. Diagnostiqué myope dès son plus jeune âge, Nikita a fait confiance aux lentilles cornéennes MiSightᴹᴰ 1 day* pour ralentir l'aggravation de sa myopie1 tout en s'adonnant à sa passion pour la compétition de canoë. Aujourd'hui, il est une étoile montante du canoë de vitesse canadien. En plus de ses performances sportives exceptionnelles, il s'engage à inspirer les jeunes à surmonter les défis et à poursuivre leurs rêves.

« Nous sommes ravis de soutenir Nikita dans son parcours en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 », a déclaré Kristine Churchward, responsable du marketing chez CooperVision Canada. « Sa détermination et sa résilience reflètent les valeurs que nous défendons chez CooperVision : donner aux personnes les moyens de dépasser leurs limites et de réaliser leur plein potentiel. »

Dans le cadre de ce partenariat, CooperVision et Nikita collaboreront à des initiatives visant à sensibiliser les jeunes qui ont une vision pour leur avenir à la gestion de la myopie et à l'importance de la santé oculaire. Grâce à des campagnes sur les réseaux sociaux, des événements communautaires et des actions éducatives, ce partenariat vise à inciter les familles et les praticiens à prendre des mesures proactives pour gérer la myopie.

« Les lentilles MiSightᴹᴰ 1 day ont changé ma vie », a déclaré Nikita Ciudin. « Elles me permettent de me concentrer sur l'entraînement et la compétition sans me soucier de ma vision.1-2*≠± Je me réjouis de collaborer avec CooperVision pour partager mon histoire et encourager les autres à prendre soin de leurs yeux tout en poursuivant leurs objectifs. »

CooperVision continue de s'engager à promouvoir la santé oculaire et à soutenir les athlètes qui incarnent la persévérance et l'excellence. Aux côtés de Nikita, l'entreprise entend avoir une incidence durable sur l'avenir des soins oculaires et du sport.

*Indications d'utilisation aux États-Unis : les lentilles cornéennes souples (hydrophiles) destinées au port quotidien MiSightᴹᴰ 1 day (omafilcon A) sont recommandées pour la correction de l'amétropie myopique et le ralentissement de la progression de la myopie chez les enfants ayant des yeux sains qui, au début du traitement, sont âgés de 8 à 12 ans et souffrent d'une réfraction de −0,75 à −4,00 dioptries (équivalent sphérique) avec un astigmatisme de ≤ 0,75 dioptrie. Les lentilles doivent être jetées après chaque utilisation. Indications d'utilisation au Canada : Les lentilles cornéennes souples MiSight (omafilcon A) destinées au contrôle de la myopie peuvent réduire le taux de progression de la myopie chez les enfants (6 à 18 ans) et corriger l'amétropie. Une réduction de la progression de la myopie a été observée chez des enfants qui portaient les lentilles pendant 12 heures (8 à 16 heures) par jour, 6,4 jours (5 à 7 jours) par semaine dans une étude clinique. Le contrôle permanent de la myopie après un arrêt du traitement par lentilles n'est pas appuyé par des études cliniques. Les lentilles cornéennes souples MiSight (omafilcon A) destinées au contrôle de la myopie sont recommandées pour un port quotidien et à usage unique. Lorsqu'elles sont prescrites pour un usage unique et un port quotidien, les lentilles doivent être jetées après chaque utilisation.

≠La technologie ActivControlᴹᴰ des lentilles cornéennes MiSightᴹᴰ 1 day ralentit l'allongement de la longueur axiale et corrige l'erreur de réfraction pour les enfants d'âge approprié.

±MiSightᴹᴰ 1 day montre un ralentissement soutenu de la croissance des yeux au fil du temps en moyenne. Pendant que les yeux continuent leur croissance; enfants âgés de 8 à 12 ans et suivis pendant 6 ans. n=40.

Chamberlain P., et coll. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci, 2019, vol. 96, p. 556 à 567. Chamberlain P., et coll. Long-Term Effect of Dual-Focus Contact Lenses on Myopia Progression in Children: A 6-year Multicenter Clinical Trial. Optom Vis Sci 2022 (sous presse).

À propos de CooperVision

CooperVision, une division de CooperCompanies (Nasdaq: COO), est l'un des principaux fabricants de lentilles cornéennes au monde. L'entreprise produit une gamme complète de lentilles cornéennes souples à usage unique, bimensuelles et mensuelles, caractérisées par des matériaux et des optiques de pointe, ainsi que des lentilles rigides perméables au gaz de qualité supérieure pour l'orthokératologie et les conceptions sclérales. CooperVision a toujours su relever les défis les plus difficiles en matière de vision, tels que l'astigmatisme, la presbytie, la myopie infantile et les cornées très irrégulières, et propose la gamme la plus complète de lentilles sphériques, toriques et multifocales sur le marché. Grâce à la combinaison de produits innovants et d'un soutien ciblé aux professionnels, l'entreprise apporte une perspective rafraîchissante sur le marché, créant ainsi de réels avantages pour les clients et pour les porteurs. Pour en savoir plus, visitez www.coopervision.com.

À propos de CooperCompanies

CooperCompanies (Nasdaq : COO) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des dispositifs médicaux, dont l'objectif est d'améliorer la vie des gens, une personne à la fois. L'entreprise exerce ses activités par l'entremise de deux unités opérationnelles, CooperVision et CooperSurgical. CooperVision est un chef de file de confiance dans l'industrie des lentilles cornéennes, améliorant la vision de millions de personnes chaque jour. CooperSurgical est une entreprise de premier plan dans le domaine de la fertilité et de la santé des femmes, dont la mission est d'aider les femmes, les bébés et les familles dans les moments les plus importants de leur vie. CooperCompanies, dont le siège social est situé à San Ramon, en Californie, compte plus de 15 000 employés, et ses produits sont vendus dans plus de 130 pays. Pour en savoir plus, visitez www.coopercos.com.

