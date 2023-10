OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Une vie exempte d'obligations stressantes et d'horaires surchargés. Voilà le rêve de bien des Canadiens et des Canadiennes qui approchent l'âge de la retraite. Mais trop souvent, les personnes retraitées manquent de relations sociales stimulantes et d'activités productives. C'est votre cas? Ou c'est le cas d'une personne de votre entourage? Nous avons la solution pour vous!

Chaque année, Cuso International envoie plus d'une centaine de personnes qualifiées dans l'un des 16 pays où nous menons des programmes en collaboration avec des organismes locaux et des groupes communautaires. Pendant 6 à 12 mois, nos volontaires partagent leurs connaissances et leurs compétences avec nos partenaires afin d'améliorer les conditions de vie de personnes marginalisées.

Les possibilités sont multiples : aider des élèves inuits à faire leurs devoir dans des écoles des Territoires du Nord-Ouest, créer une application pour aider les cultivatrices camerounaises à s'adapter aux changements climatiques, ou concevoir des ateliers pour promouvoir l'égalité des genres dans les petites entreprises d'écotourisme en Colombie, par exemple. Avec des affectations en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans le Nord du Canada, l'éventail de communautés d'accueil et de compétences recherchées est presque infini.

« Je ne me suis jamais sentie aussi vivante dans ma vie que lors de mon affectation. Merci mille fois à Cuso International et mes organismes partenaires sur le terrain. » Elizabeth Chen, volontaire en Jamaïque et au Nigeria.

Près de 70 nouvelles affectations pour des professionnelles et des professionnels canadiens sont actuellement disponibles dans différents domaines : agriculture, création d'entreprises, communication, éducation, collecte de fonds, égalité des genres, technologies de l'information, création de projets et plus encore.

Si Cuso International n'est pas le seul organisme canadien offrant ce genre de possibilités, nous sommes le seul qui mène une formation complète en personne avant le départ sur le terrain. Nous offrons également à nos volontaires un solide système de soutien, un logement sur place, des billets d'avion aller-retour, une assurance-maladie et une modeste allocation de subsistance.

En 62 ans d'existence, Cuso International a envoyé près de 14 000 personnes faire de la coopération volontaire dans une centaine de pays. Vous souhaitez faire du volontariat à l'étranger ou dans le Nord du Canada? Choisissez ce qu'il y a de mieux!

Informez-vous dès maintenant sur l'expérience de coopération volontaire avec Cuso International et sur les postes disponibles.

À propos de Cuso International

Cuso International est un organisme de coopération volontaire et de développement international dont la mission est d'offrir de nouvelles perspectives socioéconomiques aux groupes marginalisés. Avec ses partenaires, Cuso International mise sur la promotion de l'égalité des genres et l'inclusion sociale, de la résilience économique et de l'action climatique. De plus, Cuso International est convaincu que le partage de savoirs et de savoir-faire est la meilleure façon d'améliorer durablement les conditions de vie des gens. Fondé en 1961, Cuso International est présent en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.cusointernational.org.

Cuso International tient par ailleurs à souligner le précieux soutien financier du gouvernement du Canada, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada, ainsi que de ses autres bailleurs de fonds, donateurs et donatrices.

