BROSSARD, QC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Ressources et Énergie Squatex inc. (Squatex) et Caron Technologies International inc. (CTI) annoncent la signature d'un accord cadre de partenariat stratégique avec le Service Géologique National du Sénégal (SGNS), en collaboration avec les Halles d'Innovation et de Formation Avancée (HIFA) et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Cet accord d'une durée de trois ans renouvelable a pour objectif de renforcer la coopération scientifique, technique et technologique entre le Québec et le Sénégal dans les domaines de la cartographie géologique, de l'exploration minérale et énergétique et du développement de technologies innovantes pour la gestion durable des ressources naturelles.

Les signataires se sont engagés pour une innovation géoénergétique dans un partenariat axé sur le transfert de savoir-faire et une technologie durable. L'accord prévoit : La mise en place de programmes de formation et de renforcement des capacités pour le personnel du SGNS; Le développement d'outils numériques et de systèmes intelligents destinés à la modélisation des données géologiques; L'accompagnement technique pour la création de laboratoires certifiés et de plateformes collaboratives entre le Québec et le Sénégal; et La promotion des bonnes pratiques environnementales et des normes internationales de gouvernance géologique.

Cet accord marque pour Ressources et Énergie Squatex inc. une entrée stratégique en Afrique de l'Ouest, offrant un accès privilégié à un bassin géologique sous-exploré, riche en pétrole, gaz, hydrogène naturel et ressources minières. Ce partenariat renforce la présence internationale de Squatex et lui permet de partager son expertise en exploration et en modélisation géoscientifique.

Pour Caron Technologies International inc. (CTI), l'accord représente une vitrine internationale pour ses technologies de cartographie intelligente et de forage carboneutre. Le Sénégal devient une plateforme d'expérimentation et de déploiement pour ses systèmes modulaires de forage à faible empreinte carbone.

Cette collaboration s'inscrit dans une vision commune: celle d'une exploration fondée sur la science, l'innovation et la responsabilité environnementale en unissant l'expertise académique et industrielle du Québec à l'expérience de terrain du Service Géologique National du Sénégal. Cet accord constitue une étape majeure vers une coopération technologique et institutionnelle durable entre les deux pays.

À propos de Ressources et Énergie Squatex inc.

Squatex est une société québécoise spécialisée dans l'exploration géologique et énergétique, reconnue pour son approche responsable et sa contribution à l'innovation dans la gestion des ressources naturelles.

À propos de Caron Technologies International inc. (CTI)

CTI développe des technologies avancées pour l'exploration géologique et des foreuses minières carboneutres. L'entreprise se distingue par ses solutions de cartographie intelligente et ses systèmes modulaires de forage à faible empreinte carbone.

Source et renseignements : Ressources et Énergie Squatex inc., 7055, boul. Taschereau, bureau 500, Brossard (Québec) J4Z1A7 - Courriel : [email protected]; Caron Technologies International inc. (CTI), 154, rue Quimper, Matane (Québec) G4W4E6 - Courriel : [email protected]