Coop Agri-Énergie Warwick : un nouveau modèle d'affaires durable pour le secteur agricole

Ce projet développé et opéré par Coop Carbone permettra à une dizaine de producteurs agricoles de diversifier leurs sources de revenus tout en réduisant leurs émissions de GES. Pour ce faire, la construction d'un complexe de biométhanisation permettra de produire 2,3 millions de m 3 de GNR et de réduire les émissions de GES de 6 500 t. éq CO2 annuellement soit l'équivalent de retirer 1 500 voitures des routes. Énergir s'est engagée à acheter la totalité de la production de GNR de la coopérative pour une durée de 20 ans et à l'injecter dans son réseau de distribution gazier. La construction du complexe débutera au printemps 2020 pour une mise en service à l'automne 2020.

Le projet au coût de 12 M$ bénéficie d'une aide financière de 3 M$ du gouvernement du Québec, accordée dans le cadre du programme Technoclimat administré par Transition énergétique Québec, et d'une contribution remboursable de 1,7 M$ octroyée par Développement économique Canada pour les régions du Québec en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation.

Un projet collaboratif

Ce premier projet de biométhanisation agricole est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires et collaborateurs, dont le gouvernement du Québec, Mouvement Desjardins, Investissement Québec, Fondaction, le Réseau d'investissement social du Québec, La Coop fédérée et le Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité.

La conception, la construction et la mise en service du complexe sont assurées par Génitique, un expert québécois qui propose une solide feuille de route dans la réalisation de projets de biométhanisation. Le choix des technologies s'est également avéré important, avec la participation des fournisseurs québécois Dominion & Grimm Environnement et Air Science qui fourniront respectivement les biométhanisateurs et le système de purification.

Citations

« Warwick est fière de soutenir ce projet novateur qui s'inscrit dans sa politique environnementale et qui permettra à nos producteurs agricoles de prendre part à la transition énergétique en produisant une énergie renouvelable recherchée, en plus de créer de la richesse pour l'ensemble de la communauté. »

- Diego Scalzo, maire, Warwick

« Ce projet, qui est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration avec de nombreuses parties prenantes, démontre qu'il est possible de réduire les émissions de GES tout en créant de la richesse pour les producteurs agricoles. À l'instar de plusieurs pays dans le monde, notre modèle vient démontrer l'importance et la pertinence de la place de l'agriculture dans la transition énergétique et dans le développement de la biométhanisation au Québec. »

- Jean Nolet, directeur-général, Coop Carbone

« Comme producteurs agricoles, nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan dans la lutte aux changements climatiques. Ce projet apporte de nombreux cobénéfices, non seulement pour les agriculteurs, mais également pour les entreprises régionales. Ce modèle d'économie circulaire permettra de mieux valoriser les fumiers et autres matières organiques résiduelles locales et d'obtenir des matières fertilisantes de meilleure qualité pour les membres tout en diversifiant leurs revenus. Je crois aussi que cela envoie un message positif de la part du secteur agricole qui démontre qu'il peut contribuer de manière significative à la transition énergétique québécoise. »

- Urs Studhalter, président, Coop Agri-Énergie Warwick

« Nous soulignons aujourd'hui la vision avant-gardiste des producteurs agricoles membres qui se sont joints à ce projet innovant qu'est la Coop Agri-Énergie Warwick. Ce premier projet démontre tout le potentiel de production de gaz naturel renouvelable issu du secteur agricole. Ces nouveaux volumes de gaz naturel renouvelable permettront à des clients d'Énergir de bénéficier des avantages environnementaux de cette énergie à un coût compétitif. »

- Éric Lachance, vice-président principal, Énergir

« Desjardins est aux côtés de la Coop Carbone depuis ses tout débuts. C'est un autre exemple d'intercoopération, en plus de contribuer à la transition énergétique. Desjardins, par son Fonds de 100M $ dédié au développement socio-économique, verse 250 000 $ à la Coop Carbone. Celle-ci met en valeur l'action de nos membres entreprises du milieu agricole qui contribuent, jour après jour, à une économie plus sobre en carbone. Le développement de cette nouvelle filière s'inscrit dans les nombreuses actions que posent Desjardins et ses membres pour appuyer les objectifs de l'Accord de Paris en matière de lutte et d'adaptation aux changements climatiques. »

- Pauline D'Amboise, secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et développement durable du Mouvement des Caisses Desjardins.

À propos de la Coop Agri-Énergie Warwick

Créée en 2019, Coop Agri-Énergie Warwick est la première coopérative agricole entièrement dédiée à la production de GNR au Québec. La mise en place, avec Coop Carbone, d'un complexe de biométhanisation agricole coopératif permet aux membres de diversifier leurs sources de revenus et de participer à la transition énergétique québécoise. En réduisant les émissions de GES du secteur agricole, Coop Agri-Énergie Warwick met également en place des actions concrètes face à l'urgence climatique.

À propos de la Coop Carbone

La Coop Carbone est une coopérative de solidarité à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à la lutte aux changements climatiques en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs. Active sur le marché du carbone et dans les secteurs de l'agriculture /agroalimentaire, de l'énergie et de la mobilité, la Coop Carbone mise sur sa relation avec ses membres et ses différents partenaires publics et privés afin de créer des projets collaboratifs, créateurs de richesse collective.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en novembre 2016 la création d'un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l'ensemble du Québec et l'Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres, des initiatives et des projets structurants en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l'entrepreneuriat, l'éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes.

