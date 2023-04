Une campagne qui met en lumière son offre unique et diversifiée pour redonner le goût de la pause

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - 39 % des gens déclarent ne faire qu'occasionnellement ou jamais de pauses pendant leur journée de travail*, et ce même en télétravail. C'est pourquoi Cook it s'est immiscée chez quelques entreprises montréalaises, notamment chez Ubisoft, Duvernois Esprits Créatifs et Adviso avec sa nouvelle gamme de plats prêts-à-manger.

Le « stunt » élaboré par l'équipe marketing de Cook it visait à surprendre les employé·e·s avec de délicieux repas faits à la main à réchauffer en 2 minutes et les inviter à prendre une vraie pause-dîner afin d'ouvrir la discussion sur les effets bénéfiques d'un lunch adéquat. Ceux-ci incluent la réduction du stress et l'amélioration de la productivité.

La marque a profité de cette initiative pour s'associer avec une autre marque iconique, Sports Experts, et lancer un tout nouveau concours (« Équipez-vous pour votre pause-dîner »). À gagner : un mois de repas en plus de 500 $ d'équipement de sport, question de redonner le goût de la pause.

« Les gens ont de moins en moins de temps à consacrer à leurs repas, mais ils souhaitent tout de même manger sain, varié et local. Chez Cook it, nous sommes fiers de proposer une solution clé en main savoureuse, sans agents de conservation », déclare Judith Fetzer, présidente et cofondatrice. « Nous sommes convaincus que prendre une pause-dîner est crucial pour la santé mentale et le mieux-être des employé·e·s, qu'ils.elles soient au bureau ou en télétravail. »

L'offre flexible de la pionnière du kit repas permet actuellement à ses client·e·s de commander un mélange de prêt-à-cuisiner et de prêt-à-manger sous un même plan. Depuis l'arrivée de Constance Tassé-Gagnon à titre de cheffe à la création des nouveaux plats prêts-à-manger en octobre dernier (Tapeo, Mesón, Maison Ferreira), une centaine de nouvelles recettes de prêts-à-manger ont été élaborées et font graduellement leur apparition sur le menu hebdomadaire de Cook it.

Cook it offre aussi depuis peu des services corporatifs aux entreprises afin d'avoir un réel impact sur le bien-être de leurs employé·e·s, que ce soit avec un réfrigérateur rempli de prêts-à-manger et de collations pour manger équilibré au bureau ou des prêts-à-cuisiner pour réduire la charge mentale à la maison. Une solution clé en main qui permet aux employeurs de renforcer leur culture d'entreprise en fournissant aux employé·e·s des repas de qualité, augmentant ainsi la motivation, la satisfaction et la fidélisation des équipes.

Pionnière de la boîte repas au Canada, Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas préparés avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes-à-cuisiner, y compris des options végétariennes, des repas prêts-à-manger et toute une gamme de produits d'épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créée par des cheffes et approuvée par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, il n'aura jamais été aussi facile de manger varié et équilibré! Pour en savoir plus, consultez le chefcookit.com .

