Une reconnaissance qui renforce l'offre de Cook it en termes d'approvisionnement local

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Cook it est fier d'annoncer qu'elle devient la première entreprise de boîtes repas partenaire d'Aliments du Québec, une organisation mandatée pour vérifier la provenance québécoise des produits bioalimentaires. Les recettes reconnues par ce programme réputé seront disponibles pour les abonné.e.s Cook it dès le 2 juillet prochain. Les client.e.s pourront repérer entre 4 et 7 plats identifiés par le logo « Aliments du Québec au menu » chaque semaine, et ce tout au courant de l'été, atteignant parfois même les 11 repas en période de récoltes.

Ce nouveau partenariat répond directement au désir des consommateur.rice.s de manger plus local. « Depuis nos débuts, il a toujours été primordial de prioriser un approvisionnement local, durable et responsable. » souligne Judith Fetzer, présidente et cofondatrice de Cook it. « Cette reconnaissance est une étape majeure dans notre engagement envers les producteur.rice.s d'ici et notre volonté de devenir une référence dans l'industrie. » conclue-t-elle.

Grâce à ses relations étroites avec plus de 130 producteurs locaux, l'entreprise réussit à garantir un minimum de 50 % de produits québécois dans chaque boîte, et ce à longueur d'année. En période estivale, ce nombre grimpe jusqu'à 70 %, ce qui témoigne de l'importance accordée à la fraîcheur et à la qualité des ingrédients. « Les calculs s'appuient sur la valeur monétaire de chaque recette, ce qui signifie que pour chaque recette identifiée, la majorité des coûts d'approvisionnement sont directement versés à nos producteur.rice.s. » explique Jeff Tétreault, conseiller en développement durable depuis 2 ans chez Cook it. Au cours de l'été, les produits vérifiés par Aliments du Québec seront aussi visibles dans la section Garde-manger du site de Cook it.

Rappelons que l'entreprise offre également du poisson issu de la pêche durable recommandé par Ocean Wise, un Garde-manger 100 % local ainsi qu'un menu végétarien étoffé, qui inclut une recette végétalienne par semaine, afin de réduire son impact environnemental. Cook it a aussi récemment déployé une toute nouvelle glacière réutilisable dans la grande région de Montréal.

De plus, la pionnière du kit repas bâti ses menus en fonction des productions saisonnières et privilégie un approvisionnement à circuit court, ce qui lui permet de réduire les intermédiaires. « Cette approche nous aide à réduire notre empreinte carbone, maîtriser les coûts et garantir des retombées économiques significatives dans l'écosystème québécois. » explique Thomas Dubrana, directeur produits.

« Aliments du Québec salue l'engagement de Cook it en faveur de l'approvisionnement local, indique Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec. Intégrer dans les boîtes repas un maximum d'aliments produits ou transformés ici est un choix responsable, au bénéfice des consommateur.rice.s, des fournisseurs et de l'économie québécoise. »

Le partenariat entre Cook it et Aliments du Québec instaure une nouvelle norme pour l'industrie des kits de repas, favorisant un lien plus étroit entre les consommateur.rice.s et les producteur.rice.s locaux.les, tout en promouvant la durabilité.

À propos de Cook it

Cook it se donne la mission d'être la meilleure façon de manger. Que ce soit en vous redonnant l'envie de cuisiner, en réduisant le gaspillage alimentaire ou tout simplement en éliminant la charge mentale associée à la planification des repas, Cook it vous offre des repas préparés avec ce qu'il y a de mieux sur le marché. Chaque semaine, le menu propose plus de 18 recettes prêtes-à-cuisiner, y compris des options végétariennes, des repas prêts-à-manger et toute une gamme de produits d'épicerie 100 % locaux dans le Garde-manger. Créée par des cheffes et approuvée par des nutritionnistes, chaque recette est faite d'ingrédients frais, locaux et de saison, pour un maximum de saveur dans votre assiette. Avec ces délicieux repas prêts en moins de 30 minutes et livrés gratuitement à domicile, il n'aura jamais été aussi facile de manger varié et équilibré! Pour en savoir plus, consultez le chefcookit.com .

Renseignements: Pour toute question, communiquez avec : Florence St-Ignan | Chargée des communications, [email protected], (514) 826-0470