Convocation - L'industrie du taxi réagit aux annonces du gouvernement

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) réagit aux intentions confirmées par le ministre des Transports, M. François Bonnardel, relativement au futur de l'industrie québécoise du taxi.

La conférence de presse aura lieu notamment en présence de M. Guy Chevrette, ancien ministre des Transports et conseiller principal de l'ATRQ.

L'ATRQ n'accordera aucune entrevue d'ici là.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Réaction de l'industrie du taxi aux intentions du gouvernement

QUAND :

Le mardi 8 octobre 2019

9 h 15

OÙ :

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Les intentions gouvernementales sont disponibles ici :

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-proposera-de-nouvelles-mesures-pour-les-proprietaires-de-permis-de-taxi-839973462.html

À propos de l'ATRQ

L'Association des taxis des régions (ATRQ) est un regroupement d'intermédiaires et de propriétaires de permis de taxi opérant dans les différentes régions du Québec. Le territoire de couverture des membres de l'ATRQ comporte autant des régions urbaines de grande taille, de moyenne taille que des municipalités rurales de plus petite taille. L'ATRQ dispose également de plusieurs appuis à Montréal et Québec, dont le Regroupement des propriétaires de taxi de Montréal (RPTM) et l'Association haïtienne des travailleurs du taxi (AHTT).

SOURCE Association des taxis des régions du Québec (ATRQ)

