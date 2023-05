Convention collective du personnel enseignant - Mettre fin à la loterie des classes difficiles

QUÉBEC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Des membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) étaient à l'Assemblée nationale plus tôt ce matin afin de dévoiler les résultats d'une vaste consultation sur la composition des groupes-classes réalisée auprès de plus de 10 000 enseignantes et enseignants.

En bref

La FSE-CSQ et la CSQ ont mené une enquête auprès de 10 000 membres du personnel enseignant;

48 % des élèves de la classe éprouvent des difficultés;

100 % des répondants manquent de ressources pour enseigner;

37 % du temps en classe n'est plus consacré à de l'enseignement de qualité.

La classe « moyenne » s'invite au Parlement

Une quarantaine d'enseignantes et d'enseignants de la FSE-CSQ étaient présents dès 7 h ce matin à l'Assemblée nationale afin de sensibiliser les élues et élus et le personnel politique aux nombreux défis particuliers découlant de la composition actuelle des classes au Québec. Vêtus de chandails verts, jaunes et rouges représentant trois niveaux de complexité des interventions et des mesures d'adaptation que nécessite chaque élève, ils ont mis en scène le portrait d'un groupe-classe « moyen » du primaire ainsi qu'un autre du secondaire.

« Alors que le gouvernement s'est engagé dans une campagne de relations publiques pour dépeindre de toutes sortes de façons les organisations syndicales, on trouvait important d'aller à la rencontre des 125 élus de l'Assemblée nationale pour leur montrer en quoi les revendications que nous portons pour améliorer le quotidien du personnel enseignant sont justifiées », explique Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Un élève sur deux éprouve des difficultés

Afin de dresser un portrait du groupe-classe « moyen » des centres de services scolaires du Québec, la FSE-CSQ et la CSQ ont mené une enquête auprès des membres des syndicats locaux de la Fédération. Cette enquête a permis de collecter les réponses de 10 583 personnes enseignantes du préscolaire, du primaire et du secondaire. Celles-ci devaient notamment classer les élèves de leur groupe-classe en trois catégories :

Élève vert : Un élève qui chemine normalement pour son âge et son niveau scolaire même s'il peut à l'occasion éprouver quelques difficultés.

: Un élève qui chemine normalement pour son âge et son niveau scolaire même s'il peut à l'occasion éprouver quelques difficultés. Élève jaune : Un élève qui nécessite des interventions ou des mesures d'adaptation fréquentes, ou dont le comportement affecte régulièrement le fonctionnement du groupe ou votre enseignement.

: Un élève qui nécessite des interventions ou des mesures d'adaptation fréquentes, ou dont le comportement affecte régulièrement le fonctionnement du groupe ou votre enseignement. Élève rouge : Un élève qui nécessite des interventions constantes affectant de manière importante le fonctionnement du groupe et votre enseignement.

Les résultats de l'enquête indiquent qu'environ la moitié des élèves d'un groupe est classée jaune ou rouge, soit une proportion de 48 %. Cette proportion est de 57 % au sein des groupes-classes de 1re secondaire et de 60 % dans les groupes à plus d'une année d'études inter-cycle. « Pour le personnel enseignant, ce sont autant d'interventions fréquentes qui viennent troubler le bon fonctionnement de sa classe. Comment voulez-vous faire progresser vos élèves vers la réussite et leur accorder le temps d'enseignement qu'ils méritent dans de telles conditions? Ce ne sont pas des classes ni des enseignants en adaptation scolaire dont il est question! », constate la présidente de la FSE-CSQ.

La qualité de l'enseignement

La composition des classes a également des effets importants sur la capacité du personnel enseignant à offrir de l'enseignement de qualité aux élèves. Les personnes répondantes constatent que plus du tiers de leur temps de classe, 37 %, n'y est pas consacré. En 1re et en 3e secondaire, cette proportion atteint même 42 %, et celle-ci chute à 30 % au préscolaire, ce qui s'explique notamment par le fait que l'enseignement s'y fait davantage par le jeu.

Finalement, l'ensemble des personnes répondantes estime manquer de ressources pour arriver à réaliser ce qui est au cœur de leur pratique professionnelle : l'enseignement.

Méthodologie

La collecte a été effectuée entre le 31 mars et le 24 avril 2023, soit sur une période de 25 jours. Le questionnaire était disponible sous la forme d'un lien Web qui a été envoyé aux membres de la FSE par le biais d'un courriel provenant de leur syndicat local. Le questionnaire en ligne, autoadministré, était hébergé sur la plateforme LimeSurvey de la CSQ. Le questionnaire comportait 10 questions et les personnes répondantes ont mis en moyenne 7 minutes 48 secondes pour le remplir.

