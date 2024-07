MONCTON, NB, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La pêche récréative du bar rayé dans la Région du Golfe connaît depuis les dernières années un essor remarquable, apportant aux communautés autochtones et côtières des bénéfices socioéconomiques importants.

Alors que le stock du bar rayé du sud du Golfe du Saint-Laurent continue de démontrer des signes de croissance, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une allocation supplémentaire pouvant aller jusqu'à 125 000 bars rayés pour le développement de la pêche commerciale communautaire dans les communautés autochtones de la région du Golfe. Ce montant s'ajoute au 50 000 bars rayés déjà attribués à la communauté autochtone de Natoaganeg dans le cadre d'un projet pilote pour développer une pêche commerciale communautaire durable et viable. Au cours des prochaines semaines, le ministère entamera également des consultations avec les pêcheurs commerciaux dans le sud du Golfe du Saint-Laurent, incluant les pêcheurs de homard, afin d'évaluer la possibilité qu'ils puissent retenir un certain nombre de bars rayés capturés comme prises accessoires, et ce dès 2025.

Au cours des dernières années, Pêches et Océans Canada (MPO) a adopté des mesures pour gérer le stock de bar rayé du sud du Golfe du Saint-Laurent de manière durable en offrant un accès progressif aux pêches alimentaires, sociales et rituelles autochtone, à une pêche commerciale communautaire ainsi qu'à la pêche récréative.

« Après un effondrement du stock vers la fin des années 90, on assiste maintenant à un retour en force du bar rayé du sud du Golfe, au point même de faire compétition aux autres espèces prisées de la région. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour contrôler le stock du bar rayé, crée des opportunités économiques pour les communautés côtières, et ce tout en avançant sur l'important chemin de la Réconciliation. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

En 2018, la communauté de la Première Nation Natoaganeg s'est vu attribuer un quota de 50 000 bars rayés dans le cadre d'un projet pilote axé sur le développement du marché en vue de l'établissement d'une pêche commerciale communautaire. L'allocation de 125 000 bars rayés annoncée aujourd'hui vient s'ajouter à cette allocation existante et sera partagée entre les communautés autochtones de la région qui démontrent un intérêt pour cette pêche. Aujourd'hui, 175 000 bars rayés seront disponibles afin de poursuivre le développement de la pêche commerciales communautaires autochtones.





Cette année, les pêcheurs récréatifs sont autorisés à retenir un maximum de quatre bars rayés mesurant entre 50 et 65 cm par jour, pourvu qu'ils respectent la limite de possession en tout temps, également de quatre bars rayés. Il s'agit d'une augmentation par rapport à la limite de trois poissons en vigueur depuis 2018 et représente la limite permise la plus élevée dans tout l'est de l'Amérique du Nord.





représente la limite permise la plus élevée dans tout l'est de l'Amérique du Nord. Les prises enregistrées en 2022 par les scientifiques aux filets-trappes repères du MPO, indépendantes de la pêche, confirment le maintien d'une abondance de bars rayés reproducteurs relativement stable au cours des dernières années qui correspond avec la zone de prudence dans l'approche de précaution.

