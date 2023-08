Contrôle routier Québec effectuera du transport d'organes, de tissus humains et d'équipes médicales

QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Contrôle routier Québec (CRQ) se joint avec fierté à l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus (ACDO) pour effectuer du transport d'organes, de tissus humains et d'équipes médicales. Un véhicule de l'ACDO sera d'ailleurs mis à la disposition de CRQ pour lui permettre de remplir cette tâche.

Dès aujourd'hui, des contrôleurs routiers de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale de CRQ participeront bénévolement à de tels transports sous la coordination de Transplant Québec (TQ). Le véhicule numéro 514 de l'ACDO, mis à la disposition de CRQ, lui permettra de prêter main-forte aux autres collaborateurs que sont la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Québec et la Gendarmerie royale du Canada.

Grâce à ce nouveau partenariat, les agentes et agents de CRQ contribueront à l'exécution d'un acte médical d'une importance capitale pour plusieurs Québécoises et Québécois.

L'ACDO rappelle à la population l'importance d'autoriser le prélèvement d'organes et de tissus pour aider à sauver des vies.

Citations :

« C'est une grande fierté pour notre organisation de contribuer à sauver des vies en mettant à profit notre savoir-faire aux côtés de nos partenaires. Je remercie les bénévoles de CRQ et je leur souhaite de vivre des expériences marquantes dans le contexte de ce partenariat. »

Guy Tremblay, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules à la Société de l'assurance automobile du Québec

« Les contrôleuses et contrôleurs routiers apportent du renfort au milieu de la santé. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur leur engagement et leur soutien à cette cause importante pour la vie et la santé de la communauté. »

Richard Tremblay, président de l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus

« La Société est fière de prendre part, par l'entremise de CRQ, à ce nouveau partenariat. C'est une aide précieuse que les agentes et agents apporteront bénévolement et c'est tout à leur honneur. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Association canadienne des dons d'organes et de tissus

L'Association canadienne des dons d'organes et de tissus permet d'effectuer le transport des équipes médicales spécialisées ainsi que des organes et des tissus nécessaires à la survie des gens qui en ont besoin, et ce, de manière bénévole. L'ACDO a démarré ses activités de transport d'urgence en 1987. Elle est la seule association du genre au Canada et a permis, depuis sa création, la réalisation de plus de 24 000 transports d'urgence.

Transplant Québec

TQ coordonne le processus du don d'organes, assure l'équité du processus d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques qui s'y rapportent, agit à titre d'agent de concertation pour les acteurs du système et fait la promotion des valeurs de solidarité favorables au don et à la transplantation d'organes. C'est donc TQ qui communique avec les coordonnatrices et coordonnateurs bénévoles de Contrôle routier Québec afin d'assurer le transport des organes, des tissus humains et des équipes médicales.

Contrôle routier Québec

CRQ est responsable de l'application des lois et règlements régissant l'industrie du transport. Il a pour mission de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

