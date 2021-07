Contributions d'assurance proposées pour 2022-2024 - La Société de l'assurance automobile du Québec reçoit le rapport du Conseil d'experts

QUÉBEC, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'experts sur les contributions d'assurance automobile a rendu public aujourd'hui son rapport sur les contributions d'assurance proposées pour les années 2022 à 2024. En plus d'appuyer les contributions d'assurance proposées par la Société, le Conseil d'experts est d'accord avec la remise d'un excédent de capital de plus de 1,1 milliard de dollars sous la forme d'un congé de paiement pour les détenteurs d'un permis de conduire en 2022 et en 2023, et ce, sans que cela nuise à la santé financière du régime d'assurance automobile.

La Société prendra connaissance du rapport et analysera chacune des recommandations dans le but de continuer d'offrir à ses clients les contributions d'assurance les plus basses au Canada.

Rappelons que le Conseil d'experts a été nommé par le gouvernement du Québec en janvier 2021. Son mandat était d'analyser les propositions de la Société pour 2022-2024, de vérifier les données utilisées et de recueillir l'opinion de la population lors de consultations publiques.

Vous pouvez consulter le rapport du Conseil d'experts sur son site Web.

