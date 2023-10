Contribution de 10 M$ de Québec pour favoriser la coopération climatique internationale

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - En marge de la 7e conférence Adaptation Futures (AF2023), qui se tient à Montréal du 2 au 6 octobre, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, sont fiers d'annoncer une nouvelle contribution de 10 millions de dollars canadiens au Fonds pour l'adaptation (FA) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Il s'agit de la quatrième contribution du Québec en faveur de ce fonds, portant ainsi à 33 millions de dollars canadiens son engagement total.

Le Québec est un acteur proactif et crédible dans le domaine de la coopération climatique internationale. Rappelons à ce titre que le gouvernement a pris l'engagement, dans le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), de poursuivre les efforts déployés avec les pays les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Ainsi, la présente subvention répond à l'action du plan de mise en œuvre 2023-2028 du PEV 2030 visant à soutenir des initiatives québécoises et multilatérales de coopération climatique internationale. Elle s'inscrit par ailleurs dans la foulée de l'accord de Paris, que le Québec s'est engagé à mettre en œuvre dans ses champs de compétence.

Citations :

« Il est essentiel pour le Québec de contribuer au soutien des actions de lutte contre les changements climatiques des pays les plus vulnérables et les plus exposés à leurs impacts. Ce soutien vient réitérer l'engagement du Québec dans la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris, qui appelle à une hausse du financement en faveur des pays en développement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette contribution du Québec au Fonds pour l'adaptation témoigne du fait que la lutte contre les changements climatiques est une priorité de notre gouvernement, tant ici que sur la scène internationale. Le leadership du Québec en la matière est reconnu et applaudi dans le monde. Cette initiative permettra au Québec de consolider sa réputation dans le domaine de la coopération climatique. Le Québec est présent, aux côtés des États en développement les plus vulnérables, en finançant des initiatives qui aideront à atténuer et à combattre les changements climatiques. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Le Fonds pour l'adaptation est reconnaissant envers le gouvernement du Québec pour sa nouvelle promesse de soutien de 10 millions de dollars, dont bénéficieront les pays et les communautés les plus vulnérables grâce à des projets concrets et évolutifs menés localement sur le terrain et à des guichets de financement novateurs qui permettent aux pays de s'approprier les mesures d'adaptation. Environ 40 % du portefeuille du Fonds se trouve en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne et dans de nombreux pays en développement francophones vulnérables. Alors que le Fonds continue de recevoir une demande record de projets de la part des pays en développement qu'il dessert, nous sommes heureux de voir le Québec jouer un rôle de chef de file en contribuant de façon constante à l'intensification des mesures d'adaptation aux changements climatiques, dont le besoin est urgent. »

Mikko Ollikainen, responsable du Fonds pour l'adaptation

Faits saillants :

Depuis le 1 er janvier 2019, le Fonds pour l'adaptation (FA) est le principal mécanisme financier en matière d'adaptation pour la mise en œuvre de l'accord de Paris . Les projets financés par le FA englobent un large éventail de secteurs liés à l'adaptation, notamment la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, l'agriculture durable, la gestion des zones côtières, la réduction des risques de catastrophe, le développement urbain et rural et les forêts.

janvier 2019, le Fonds pour l'adaptation (FA) est le principal mécanisme financier en matière d'adaptation pour la mise en œuvre de l'accord de . Les projets financés par le FA englobent un large éventail de secteurs liés à l'adaptation, notamment la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau, l'agriculture durable, la gestion des zones côtières, la réduction des risques de catastrophe, le développement urbain et rural et les forêts. Le FA a été créé en vertu du protocole de Kyoto de la CCNUCC et, depuis son lancement en 2007, il a octroyé environ un milliard de dollars américains pour soutenir la mise en œuvre de 150 projets d'adaptation, bénéficiant ainsi à près de 41 millions de personnes.

de la CCNUCC et, depuis son lancement en 2007, il a octroyé environ un milliard de dollars américains pour soutenir la mise en œuvre de 150 projets d'adaptation, bénéficiant ainsi à près de 41 millions de personnes. Dans le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), qui porte sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière d'adaptation, il est d'ailleurs mentionné que, si les nations ont progressé dans leur planification, d'énormes manques subsistent en matière de financement des pays en développement pour faire en sorte que les projets d'adaptation aux changements climatiques y apportent une réelle protection contre leurs conséquences telles que les sécheresses, les inondations et l'élévation du niveau de la mer.

Les coûts annuels de l'adaptation dans les pays en développement sont actuellement estimés à 70 milliards de dollars américains. Ils devraient atteindre 140 à 300 milliards de dollars américains en 2030, et 280 à 500 milliards en 2050. C'est dans cette optique que l'Organisation des Nations Unies appelle les pays à mobiliser des fonds en faveur des pays en développement particulièrement vulnérables, et à consacrer à l'adaptation aux changements climatiques la moitié du financement mondial destiné au climat.

Sources :



Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de

l'Environnement, de la Lutte contre

les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs et ministre

responsable de la région des

Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information :



Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



Catherine Boucher

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des Relations

internationales et de la Francophonie

et ministre responsable

de la Condition féminine Tél. : 418 802-6833 Relations médias Ministère des Relations internationales et de la Francophonie [email protected] mrif.gouv.qc.ca Québec.ca/international

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs