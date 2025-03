Contrer la délinquance chez les jeunes à Laval - 620 000 $ pour ramener des jeunes sur le droit chemin

QUÉBEC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce une aide financière de 620 000 $ sur trois ans à l'organisme Mesure alternative jeunesse de Laval (MAJL) afin de lui permettre de poursuivre et de bonifier son projet Services aux jeunes (SAJ) et ainsi donner la chance à ces jeunes de retourner sur le droit chemin, loin de la criminalité et de la délinquance.

En matière de lutte contre la criminalité, le gouvernement du Québec allie répression avec prévention pour assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises. Le projet SAJ vise les jeunes Lavalloises et Lavallois âgés de 12 à 24 ans qui sont impliqués dans une trajectoire délinquante. Il a pour objectif d'offrir, de façon concertée, des services et des alternatives à ces jeunes afin de diminuer les risques d'affiliation à des groupes criminalisés et de réduire les comportements impliquant de la violence ou des armes.

Ce financement provient du Programme innovation et développement d'expertise (PIDE) qui soutient le développement et la diffusion de modèles inédits d'intervention en matière de prévention de la criminalité liée aux gangs et aux armes à feu.

« Lorsqu'il est question de sécurité, votre gouvernement doit le faire en alliant répression et prévention. Par ses services d'accompagnement et de soutien aux jeunes à risque, le projet SAJ permet de ramener sur le droit chemin de jeunes adolescentes et adolescents et limite le risque qu'ils tombent davantage dans la criminalité et la délinquance. Bravo à Mesure alternative jeunesse de Laval, qui contribue à documenter les meilleures pratiques dans le domaine. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En 2023-2024, 56 jeunes à risque ont pu être joints grâce aux Services aux jeunes de MAJL. Concrètement, ça signifie des jeunes Lavalloises et Lavallois accompagnés pour sortir de la criminalité et de la délinquance. Notre gouvernement est clair dans son engagement envers la région : on est là pour agir et soutenir des initiatives qui renforcent la sécurité des gens de Laval. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Le Programme innovation et développement d'expertise (PIDE) s'inscrit dans la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée. Il a été mis en place par le ministère de la Sécurité publique (MSP) et est financé par l'entremise du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (FACVAFG) du gouvernement du Canada .

. Doté d'une enveloppe globale de 5,6 M$ de 2024-2025 à 2027-2028, le PIDE vise à soutenir l'expérimentation, la documentation et la réplication de pratiques d'intervention de pointe en matière de prévention de la violence armée.

Le PIDE soutient également le Laboratoire en sécurité urbaine de Montréal du Centre international pour la prévention de la criminalité et le projet SPIRALE de la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants.

