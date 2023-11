Contrebande de tabac - CINQ PEINES D'EMPRISONNEMENT ET DES AMENDES DE PLUS DE 1 MILLION DE DOLLARS POUR NEUF CONTREVENANTS

Cette condamnation découle d'une enquête de la Sûreté du Québec amorcée à la suite d'un signalement. Le 28 février 2022, les agents ont procédé à deux perquisitions, soit dans l'automobile et dans la résidence de Chantal Raymond, à Notre-Dame-des-Prairies. Quelque 1 300 cigarettes de contrebande ont été saisies. Interrogée, Mme Raymond a admis en avoir écoulé près de 255 000 supplémentaires, pour la période de juillet 2019 à février 2022. La sexagénaire a été reconnue coupable par défaut de cinq chefs d'accusation. La peine imposée tient compte de ses nombreux antécédents en semblable matière. Mme Raymond a été condamnée à purger 5 mois d'emprisonnement, et son permis de conduire sera suspendu pour une durée de 18 mois à compter du 30 janvier 2024.

Une enquête menée par le Service de police de la Ville de Montréal a mené à la condamnation de Mario Gagnon. Le 19 décembre dernier, aux termes de son procès qui s'est tenu au palais de justice de Montréal, le quinquagénaire a été reconnu coupable par défaut de sept infractions en matière de contrebande de tabac. Les faits qu'on lui reproche se sont déroulés entre le 14 janvier et le 9 février 2022. Une perquisition a été effectuée le 9 février au domicile de M. Gagnon et dans son véhicule. Au total, 21 600 cigarettes de contrebande ont été saisies. En plus des amendes à payer, M. Gagnon a été condamné à une peine d'emprisonnement à purger de façon discontinue les fins de semaine. Son véhicule a été confisqué et son permis de conduire a été suspendu pour six mois. M. Gagnon est un récidiviste; il a quatre antécédents pour des infractions en semblable matière.