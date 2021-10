Contre-proposition du gouvernement en CPE - La FIPEQ-CSQ dévoile les chiffres déposés à la table de négociation

MONTRÉAL, le 22 oct, 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) rend publique la contre-proposition du gouvernement pour le personnel en centre de la petite enfance (CPE).

Le dépôt a été effectué par le Conseil du trésor ce matin. La convention collective s'appliquerait sur trois ans, du 1er avril 2020 au 31 mars 2023.

Éducatrice qualifiée

2 % par an pour l'indexation;

6 % au 1er avril 2022 pour le rattrapage salarial;

3,2 % de prime pour les éducatrices au 10e échelon depuis un an ou plus;

50 $/semaine de 40 heures et plus.

Éducatrice non qualifiée

2 % par an pour l'indexation;

3 % au 1er avril 2022 pour le rattrapage salarial;

50 $/semaine de 40 heures et plus.

Préposée, aide-éducatrice, secrétaire-réceptionniste

2 % par an pour l'indexation;

3,3 % de bonification additionnelle au 1er avril 2022

50 $/semaine de 40 heures et plus.

Commis-comptable, responsable de l'alimentation

2 % par an pour l'indexation;

3 % de bonification additionnelle au 1er avril 2022

50 $/semaine de 40 heures et plus.

Agente de conformité

2 % par an pour l'indexation;

1,5 % de bonification additionnelle au 1er avril 2022

50 $/semaine de 40 heures et plus.

Adjointe administrative, agente de soutien pédagogique

2 % par an pour l'indexation;

50 $/semaine de 40 heures et plus.

La fédération tient à souligner qu'elle déplore l'utilisation de chiffres erronés par le gouvernement lors de la présentation de l'offre. Par exemple, le gouvernement convertit un montant forfaitaire de 50 $ par semaine pour les salariées travaillant effectivement 40 heures en pourcentage, en taux horaire et même en salaire annuel alors que cette prime ne s'applique pas dans plusieurs situations.

La FIPEQ-CSQ prépare en ce moment sa contre-proposition au dépôt salarial et normatif du gouvernement. La fédération détient toujours un mandat de grève valide pour cinq journées.

Profil de la FIPEQ-CSQ



La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Twitter : @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements: Mathieu Morin, Conseiller aux communications, Cellulaire : 514-378-5933, Courriel : [email protected]