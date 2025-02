Contre-mesures tarifaires : il faut limiter l'impact qu'auront ces mesures sur nos entreprises et protéger notre économie

MONTRÉAL, le 2 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue la réponse forte du Canada face aux tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. Cette riposte, bien que nécessaire, pourrait faire mal aux entreprises du Québec. Selon un récent sondage de la FCCQ, une entreprise sur trois craint pour sa survie. À partir de maintenant, la priorité doit être de protéger les entreprises.

« Nous vivons une crise sans précédent et personne ne sera épargné. Nos exportateurs, leurs fournisseurs et les entreprises qui importent des États-Unis, tous seront touchés d'une façon ou d'une autre. Notre intérêt premier à partir de maintenant est de limiter les impacts des contre-mesures tarifaires sur les entreprises et de soutenir celles qui seront directement touchées par les tarifs américains. Des mesures d'aide financière devront être déployées dès l'entrée en vigueur des tarifs », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

L'enjeu de la 2e liste

Le gouvernement a rendu public une première liste de produits assujettis à des tarifs et une 2e sera publiée dans les prochains jours. C'est cette 2e vague qui pourrait avoir un effet dévastateur sur nos entreprises. La consultation de 21 jours sera critique pour cibler les mesures de moindre impact et ajuster l'aide qui sera fournie aux entreprises touchées.

« Le gouvernement canadien doit éviter de mettre une deuxième taxe sur nos exportateurs. Si cette deuxième liste de produits à taxer inclut les intrants des entreprises qui sont déjà touchées par les tarifs américains, cela pourrait mettre en péril la survie de dizaines d'entre elles », ajoute Mme Proulx.

Poser des gestes ambitieux

La FCCQ demande aux gouvernements de poser les gestes ambitieux qui s'imposent en utilisant les leviers pour entamer, une fois pour toute, les changements nécessaires pour que nos entreprises ne se retrouvent plus jamais dans ce genre de situation. La FCCQ a déposé ses recommandations aux gouvernements, notamment des mesures d'aide financière aux entreprises, la protection de nos contrats publics, l'optimisation de nos mesures fiscales et l'aplanissement des barrières au commerce interprovincial.

Les voix économiques doivent continuer de s'élever

Par ailleurs, la FCCQ est encouragée de constater que les efforts de diplomatie commerciale menés à Washington portent fruit : « Les voix économiques et politiques américaines commencent à s'élever et à contester la décision du président Trump. C'est encourageant et nous continuerons nos efforts auprès de nos homologues américains dans les semaines à venir », conclut Mme Proulx.

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

