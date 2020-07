Continuons ensemble à combattre le coronavirus en milieu de travail et signons la charte!

QUÉBEC, le 2 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les parties patronale et syndicale membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), sa présidente, Mme Manuelle Oudar, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et le directeur général de la santé publique, Dr Horacio Arruda, s'unissent afin de présenter la Charte d'engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail.

La publication de cette charte représente un geste fort de solidarité pour continuer ensemble le combat contre la COVID-19. La CNESST souhaite ainsi créer un mouvement de solidarité qui inspirera les milieux de travail à s'engager dans cette lutte et à continuer à reprendre le travail en toute sécurité. Les employeurs, les travailleuses, les travailleurs et les partenaires de chaque organisation sont donc invités à manifester leur appui en signant la charte et en l'affichant dans leur milieu.

Les signataires s'engagent ensemble au respect de sept principes fondamentaux contenus dans le document pour combattre la propagation du virus de la COVID-19 dans leurs milieux de travail respectifs, et à travailler de façon paritaire et solidaire pour y arriver.

La charte, mise en œuvre par la CNESST, est le fruit d'un consensus établi entre les représentants syndicaux et patronaux. Plusieurs personnalités importantes, dont les membres du conseil d'administration de la CNESST et sa présidente, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale ainsi que le directeur général de la santé publique y ont déjà apposé chacun leur signature. Cette démarche symbolique démontre l'importance d'agir et de demeurer solidaires durant cette période difficile.

Citation du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet

« Les milieux de travail ont un rôle important à jouer durant cette période difficile. Nous devons tous agir avec solidarité et détermination et changer les choses en matière de prévention des accidents du travail pour réussir à passer outre cette menace pour notre santé et notre sécurité qu'est la COVID-19. C'est seulement ensemble que nous parviendrons à vaincre cette pandémie. »

Citation commune des représentants patronaux et syndicaux

« Cette charte est un engagement ferme de notre part qui confirme notre détermination à rendre tous les milieux de travail sécuritaires pour l'ensemble des travailleurs. Le défi actuel est sans précédent et les efforts collectifs que nous devons déployer le sont tout autant. Joignez-vous au mouvement et agissez concrètement en faveur de vos milieux. Nous avons un rôle crucial à jouer pour réduire la propagation du virus, et c'est par notre coopération et notre collaboration que nous y arriverons. »

Citation de la présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST, Mme Manuelle Oudar

« L'implication concrète de tous et toutes est cruciale pour combattre la COVID-19. J'encourage tous les milieux de travail à suivre le mouvement en signant et en affichant cette charte. C'est un engagement solennel à collaborer étroitement à la prévention en santé et sécurité du travail, et la meilleure façon de protéger les travailleurs, les travailleuses, les clientèles, et du même coup toute la société québécoise. »

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux personnes salariées une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

