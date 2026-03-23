La plateforme transforme plus d'une décennie de données sur les émissions de gaz à effet de serre déclarées à l'échelle nationale, conservées et contextualisées par Context Labs, en une couche d'intelligence artificielle accessible en continu

HOUSTON, 23 mars 2026 /CNW/ - Context Labs B.V. (« Context Labs »), un fournisseur de premier plan d'IA industrielle à haute fiabilité qui transforme des données complexes en renseignements constamment éprouvés, annonce aujourd'hui le lancement d'OpenEPA, une plateforme publique d'IA qui archive les données du Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP) de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, et les transforme en une couche d'intelligence fondée sur l'IA. OpenEPA rend les données sur les émissions consultables, vérifiables et prêtes à être citées à l'échelle nationale et fera ses débuts à la CERAWeek 2026, le premier rassemblement annuel de l'industrie énergétique.

OpenEPA permet aux chercheurs, aux journalistes, aux analystes, aux décideurs politiques et au public d'interroger plus d'une décennie de données sur les émissions de gaz à effet de serre déclarées à l'échelle nationale au moyen d'une couche d'intelligence artificielle continuellement accessible conçue par Context Labs. La plateforme fournit des réponses structurées avec une traçabilité claire des sources, y compris le contexte des requêtes, les filtres, les catégories de rapports et les données sous-jacentes de l'EPA, de sorte que les résultats peuvent être examinés, vérifiés et cités en toute confiance.

« Lorsque d'autres voient des ensembles de données déconnectés de l'EPA, Context Labs jette les bases d'une nouvelle couche d'intelligence », déclare Dan Harple, fondateur et chef de la direction de Context Labs. « Context AI transforme ces fragments en connaissances connectées et vérifiables afin que chaque résultat soit non seulement perspicace, mais traçable à la source, reproductible en cours de processus et suffisamment crédible pour publier, gouverner et agir. »

Le GHGRP de l'EPA recueille des données autodéclarées sur les émissions provenant de milliers d'installations industrielles aux États-Unis. Ces données ont toujours été publiques, mais leur utilisation à l'échelle nationale exigeait une expertise technique, du temps et des efforts manuels considérables. OpenEPA relève ce défi en effectuant trois opérations : relier les données afin que les tendances de l'ensemble de données national complet deviennent visibles et explorables dans un contexte de chaîne d'approvisionnement ; permettre des requêtes en langage clair qui renvoient des réponses structurées et obtenues en quelques minutes ; et joindre un enregistrement complet de la provenance à chaque produit afin que les constatations puissent être vérifiées et citées de façon indépendante.

Capacités de la plateforme aujourd'hui

OpenEPA est alimenté par Context AI™, la plateforme d'intelligence connectée de Context Labs. L'IA contextuelle crée une couche d'intelligence qui définit explicitement les relations et les perspectives. Les données de l'EPA ont été transformées en charge d'alimentation adaptée au contexte pour l'IA, ce qui a permis de nouvelles perspectives sur la chaîne d'approvisionnement en émissions.

Couche d'intelligence connectée : des dizaines de millions d'entités et de relations qui relient les installations, les exploitants, les secteurs, les catégories de déclaration et les régions géographiques dans plus d'une décennie de données GHGRP historiquement déclarées.

: des dizaines de millions d'entités et de relations qui relient les installations, les exploitants, les secteurs, les catégories de déclaration et les régions géographiques dans plus d'une décennie de données GHGRP historiquement déclarées. Interrogation en langage clair : poser des questions en langage simple; Context AI navigue dans les données connectées pour assembler des réponses structurées et fournies en quelques minutes.

: poser des questions en langage simple; Context AI navigue dans les données connectées pour assembler des réponses structurées et fournies en quelques minutes. Provenance des données : chaque produit comporte un enregistrement de provenance traçable (contexte des requêtes, filtres appliqués, catégories de rapports utilisées et références sources) conçu pour être cité dans les travaux stratégiques, le journalisme et les présentations réglementaires.

OpenEPA est alimenté par Context AI, la plateforme de Context Labs pour construire des renseignements fiables à partir de données complexes. En transformant les rapports publics fragmentés en résultats riches en contexte et traçables à la source, OpenEPA offre aux utilisateurs un moyen plus pratique d'explorer les données sur les émissions et d'en tirer des renseignements utiles.

Le lancement d'aujourd'hui est axée sur les émissions de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du GHGRP de l'EPA. Des lancements futurs sont prévus pour étendre la couverture à d'autres catégories de déclaration de l'EPA, y compris l'eau, les produits chimiques et les déchets dangereux.

OpenEPA est maintenant ouvert et l'accès est déployé dans les cohortes après l'annonce de Context Labs à CERAWeek. Les chercheurs, les journalistes, les analystes des politiques et les membres du public peuvent en apprendre davantage et s'inscrire à contextlabs.com/openepa.

À propos de Context Labs BV

Context Labs est une plateforme d'entreprise qui transforme des données complexes en information constamment éprouvée. Son logiciel fondé sur l'IA aide les organisations industrielles à transformer des données fragmentées sur les opérations et les émissions en renseignements fiables, vérifiables et prêts à prendre des décisions pour la gestion du carbone, la conformité et l'utilisation commerciale.

L'entreprise a été créée à partir de recherches du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et est dirigée par une équipe qui a joué un rôle déterminant dans la croissance à grande échelle d'Internet par le biais d'entreprises antérieures. Context Labs est basé à Amsterdam, Cambridge (Massachusetts) et Houston. Pour en savoir plus, visitez www.contextlabs.com

Personne-ressource pour les médias

Organisation : Context Labs

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Tél. : 1-617-902-0932

Web : contextlabs.com/resources

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SOURCE Context Labs