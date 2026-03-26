CAMBRIDGE, Massachusetts et NEW YORK, 26 mars 2026 /CNW/ - Context Labs B.V. (« Context Labs »), un important fournisseur d'IA industrielle hautement confidentielle qui transforme des données complexes en renseignements constamment éprouvés, annonce aujourd'hui une entente de revendeur non exclusive avec KPMG LLP, le cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils américain. Il est conçu pour aider les producteurs d'énergie, les services publics et les exploitants industriels à mettre à l'échelle leurs stratégies de durabilité au moyen d'une infrastructure numérique fiable, vérifiable et conforme aux normes.

Context Labs et KPMG annoncent une entente de revendeur pour accélérer les solutions de gestion du carbone pour les entreprises énergétiques et industrielles.

En vertu de l'entente, KPMG LLP est autorisé à revendre la plateforme de gestion du carbone d'entreprise Context Labs dans le cadre de ses services consultatifs sur le climat et les opérations. Cette approche collaborative de mise en marché combine les capacités de mise en œuvre et de conseil de KPMG à un logiciel fondé sur l'IA de Context Labs, offrant ainsi des résultats vérifiables aux entreprises industrielles.

La plateforme transforme des données opérationnelles complexes en représentations numériques d'actifs réels afin de produire des renseignements sur les émissions riches en contexte. Fondée sur un graphique de connaissances à grande échelle et alimentée par Contextual Asset Grade Data (AGD™), elle permet de produire des rapports prêts à l'audit, d'obtenir des renseignements fondés sur l'intelligence artificielle et d'améliorer la prise de décisions en matière de conformité, d'exploitation et de stratégie commerciale. Ces capacités, offertes grâce à la décarbonisation en tant que service (DaaS™) et à CLEAR Path™, fournissent la base de données vérifiée derrière des produits différenciés à faibles émissions de carbone qui répondent à la demande croissante des acheteurs et ouvrent de nouvelles possibilités sur le marché.

Conçue pour les secteurs de l'énergie, de la production d'électricité, des centres de données et de la pétrochimie, la plateforme permet aux clients d'opérationnaliser la décarbonisation tout en maintenant l'intégrité des données, la traçabilité et la rigueur en matière de conformité nécessaires à la commercialisation et à la production de rapports réglementaires. Grâce à Context AI™, les utilisateurs peuvent interroger les données sur les émissions et les opérations, dégager des perspectives et accélérer la prise de décisions à l'échelle de l'organisation.

Naviguer en toute confiance dans un paysage réglementaire en évolution

L'environnement réglementaire pour la déclaration du carbone et du méthane évolue rapidement dans l'ensemble des administrations, des cadres et des industries. Les organisations font face à des pressions croissantes pour s'aligner sur des normes changeantes dans plusieurs régions et secteurs.

Cette complexité entraîne un risque réel et un coût réel. La plateforme Context Labs crée une base de données stable pour fournir des résultats prêts à être conformes et qui s'adaptent à l'évolution des normes réglementaires sans nécessiter de remaniement manuel.

Grâce à cette entente, KPMG et Context Labs offrent aux clients un modèle de prestation de services simplifié qui simplifie la conformité tout en dégageant une valeur stratégique.

Avantages pour les clients

Modèle de prestation de services unifiée : accédez à la force combinée des services-conseils stratégiques de KPMG et de l'infrastructure de données

alimentée par l'IA de Context Labs, intégrée en un seul modèle de prestation de services.

accédez à la force combinée des services-conseils stratégiques de KPMG et de l'infrastructure de données alimentée par l'IA de Context Labs, intégrée en un seul modèle de prestation de services. Agilité réglementaire : gardez une longueur d'avance sur les mandats de production de rapports sur l'environnement et le carbone grâce à une plateforme qui s'adapte

à l'évolution des règles.

gardez une longueur d'avance sur les mandats de production de rapports sur l'environnement et le carbone grâce à une plateforme qui s'adapte à l'évolution des règles. Conformité plus rapide : rationalisez le traitement des données et accélérez la production de rapports grâce à l'automatisation fondée sur l'intelligence artificielle

à grande échelle.

rationalisez le traitement des données et accélérez la production de rapports grâce à l'automatisation fondée sur l'intelligence artificielle à grande échelle. Avantage du marché : protégez votre entreprise pour l'avenir grâce à des outils qui transforment la conformité en opportunités commerciales.

Impact réel : mise à l'échelle de la conformité et des avantages du marché

Context Labs a collaboré avec Williams pour produire le tout premier rapport sur les émissions de niveau 4 de la norme OGMP 2.0 à grande échelle pour un exploitant américain du secteur intermédiaire, recueillant des centaines de millions de points de données provenant de plus de 3 000 équipements répartis dans près de 300 installations. La collaboration a permis d'améliorer la qualité des données et d'automatiser les calculs, ce qui a permis à l'écurie Williams de rationaliser la soumission de ses rapports pour 2024 et de jeter les bases de la mise en œuvre du PGG 2.0 de niveau 5 en 2025. Cette étroite collaboration permet également à Williams d'améliorer sa performance opérationnelle et la production de rapports d'entreprise, et de favoriser une participation souple dans les marchés différenciés de l'énergie à faibles émissions de carbone en fournissant des données validées sur l'intensité carbonique dans l'ensemble de son réseau.

Pour renforcer la confiance des acheteurs, KPMG s'appuie sur la méthodologie NextGen Gas mise au point par CXL et Williams pour effectuer certains calculs, dans le cadre du flux de travail de création de certificats de Context Labs, créant des preuves sur lesquelles les équipes de l'approvisionnement, des risques et de la durabilité peuvent compter. Le flux de travail automatisé de certification fonctionne déjà à grande échelle pour répondre à la demande du marché.

« Context Labs construit le tissu conjonctif pour une nouvelle ère énergétique », déclare Dan Harple, fondateur et chef de la direction de Context Labs. « En créant des voies d'émissions quantifiées dans toute la chaîne de valeur, nous aidons les entreprises à prouver l'intégrité de leur énergie, à établir un lien de confiance avec les marchés et les organismes de réglementation et à créer des occasions de croissance durable. Il s'agit de permettre à chaque participant de l'écosystème énergétique de fonctionner en toute transparence et en toute confiance. »

« Chez KPMG, nous permettons à nos clients de répondre à la demande croissante en énergie grâce à la production d'énergie propre », déclare Maura Hodge, responsable du développement durable chez KPMG LLP aux États-Unis. « En collaborant avec Context Labs, nous combinons nos connaissances sectorielles et nos stratégies opérationnelles pour fournir des renseignements climatiques fondés sur l'IA qui aident nos clients à améliorer la transparence, à accroître leur différenciation sur le marché, à atteindre leurs objectifs permanents en matière de durabilité et à générer de la valeur pour les actionnaires. »

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'investissement minoritaire de KPMG dans Context Labs. Pour en savoir plus sur la façon dont Context Labs et KPMG LLP collaborent pour offrir des solutions de décarbonisation axées sur la conformité et le marché, visitez : https://contextlabs.com/company/partnerships/kpmg/

À propos de Context Labs BV

Context Labs est une plateforme d'entreprise qui transforme des données complexes en information constamment éprouvée. Son logiciel fondé sur l'IA aide les organisations industrielles à transformer des données fragmentées sur les opérations et les émissions en renseignements fiables, vérifiables et prêts à prendre des décisions pour la gestion du carbone, la conformité et l'utilisation commerciale. L'entreprise a été créée à partir de recherches du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et est dirigée par une équipe qui a joué un rôle déterminant dans la croissance à grande échelle d'Internet par le biais d'entreprises antérieures. Context Labs est basé à Amsterdam, Cambridge (Massachusetts) et Houston. Pour en savoir plus, visitez www.contextlabs.com

À propos de KPMG LLP

KPMG LLP est le cabinet américain membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants offrant des services d'audit, de fiscalité et de consultation. L'organisation mondiale KPMG exerce ses activités dans 142 pays et territoires et compte plus de 275 000 personnes travaillant dans des cabinets membres partout dans le monde. Chaque cabinet de KPMG est une entité distincte et distincte sur le plan juridique et se décrit comme telle. KPMG International Limited est une société anglaise privée à responsabilité limitée par garantie. KPMG International Limited et ses entités liées ne fournissent pas de services aux clients.

KPMG est largement reconnu pour être un lieu où il fait bon travailler et bâtir une carrière. Nos employés partagent un sens du devoir dans notre travail et un engagement ferme à accroître l'accès à l'éducation et aux possibilités, à promouvoir la santé mentale et à soutenir la vitalité communautaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.kpmg.com/us.

Personne-ressource pour les médias : Organisation : Context Labs Courriel : [email protected] Tél. : 1-617-902-0932 Web : contextlabs.com/resources ; Organisation : KPMG Personne-ressource : Olivia Weiss Courriel : [email protected]

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SOURCE Context Labs