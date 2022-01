Consultations prébudgétaires - La rareté de main-d'œuvre au sommet des priorités de la FCCQ en vue du prochain budget fédéral

MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a placé les défis de la rareté de main-d'œuvre au sommet de ses priorités en vue du prochain budget fédéral aujourd'hui lors de son passage devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes, à Ottawa.

« La rareté de main-d'œuvre est clairement le plus gros défi auquel sont confrontées les entreprises québécoises et canadiennes. Il s'exprime dans toutes les entreprises, peu importe leur secteur d'activité, et s'est accentué depuis le début de la pandémie. Le budget 2022-2023 représente une occasion en or pour le gouvernement du Canada de s'attaquer en priorité à la rareté de main-d'œuvre en mettant en place des mesures concrètes », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Pour ce faire, la FCCQ présente, à travers ce mémoire, un ensemble de recommandations, dont, entre autres :

Moderniser le régime de l'Assurance-emploi afin de le recentrer sur sa mission première

Adopter des mesures, notamment fiscales, qui favorisent la rétention des travailleurs expérimentés qui souhaitent demeurer en emploi;

Moderniser l'approche en formation continue par l'adoption d'un Régime Volontaire d'Épargne Formation Continue (RVEFC);

Prendre les mesures nécessaires pour pérenniser l'entente Ottawa-Québec sur les mesures d'allègements au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Les finances publiques

« Deux ans après le début de la pandémie, la FCCQ considère que la priorité du gouvernement est de mettre en place les conditions nécessaires à une relance économique des entreprises, notamment en évitant une quelconque hausse d'impôts pour ces dernières et en continuant à soutenir financièrement les entreprises œuvrant dans les secteurs qui prendront plus de temps à se remettre de la pandémie, comme l'évènementiel et le tourisme international. Nous souhaitons également voir le gouvernement agir pour réduire considérablement le ratio dette brute / PIB afin d'assurer la viabilité à long terme des finances publiques et de l'environnement d'affaires canadien », a indiqué M. Milliard.

Le développement régional

« Pour la FCCQ, il est clair qu'une reprise économique ne peut pas être viable et durable si elle ne bénéficie pas à l'ensemble des régions du Québec et du Canada. En ce sens, la FCCQ souhaite voir le gouvernement aider les entreprises œuvrant en régions qui, en plus de chercher à se remettre de la pandémie, doivent composer avec des enjeux propres à leurs régions », a souligné M. Milliard.

Plus précisément, la FCCQ met de l'avant des recommandations pour faire face aux enjeux rencontrés par les entreprises en région au Québec, notamment :

Les besoins en termes de mobilité durable, de transport en commun et d'électrification des transports

La réalisation du projet de TGF de VIA Rail

Le besoin d'investissements pour les aéroports régionaux

Le développement du secteur pharmaceutique

« Les événements des 2 dernières années ont démontré l'importance pour un pays comme le Canada de pouvoir compter sur un secteur pharmaceutique solide, innovant et surtout bénéficiant du soutien de nos institutions publiques. Même si les changements proposés au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés ont été à nouveau reportés, cette fois jusqu'en juillet 2022, nous réitérons que cette réforme pose un problème pour l'accès des Québécois et des Canadiens à de nouveaux médicaments. Il faut absolument que ce projet de réforme soit revu avec les partenaires de l'industrie pour refléter la nouvelle réalité pandémique et post-pandémique », a conclu M. Milliard.

Le mémoire prébudgétaire fédéral de la FCCQ peut être consulté en ligne ici.

