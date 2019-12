Consultations prébudgétaires 2020

TORONTO, le 16 déc. 2019 /CNW/ - Le Comité permanent des finances et des affaires économiques doit siéger pour tenir des consultations prébudgétaires.

Le comité a l'intention de tenir des séances publiques à Toronto le 17 janvier 2020, et à Sioux Lookout, à Thunder Bay, à Kitchener-Waterloo, à Belleville et à Niagara la semaine du 20 janvier 2020.

Les personnes qui souhaitent comparaître devant le comité pour faire une présentation orale le 17 janvier 2020, ou la semaine du 20 janvier 2020, doivent fournir leur nom, leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse courriel directement à la greffière du comité d'ici le jeudi 9 janvier 2020 à 17 h afin d'être enregistré.

Ceux qui ne souhaitent pas faire de présentation orale mais qui veulent faire des observations sur la question sont invités à les faire par écrit et à les adresser à la greffière du comité à l'adresse postale ou à l'adresse courriel ci-dessous d'ici le vendredi 24 janvier 2020 à 18 h.

Les délibérations du comité seront diffusées en ligne lorsque cela sera possible. La webdiffusion, les horaires des délibérations et la disponibilité se trouvent sur le site Web de l'Assemblée législative au www.ola.org/fr.

Amarjot Sandhu, président

Julia Douglas, greffière

Bureau B-304, Édifice Whitney

Queen's Park, Toronto (Ontario) M7A 1A2

Les appels à frais virés sont acceptés.

This information is available in English upon request.

Renseignements: Téléphone : 416 325-3515, Télécopie : 416 325-3505, ATS : 416 325-3538, Courriel: comm-financeaffairs@ola.org