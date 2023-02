Consultations pré-budgétaires 2023-2024 - Le mouvement communautaire interpelle le ministre des Finances

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) interpelle le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, afin de bonifier l'enveloppe du financement à la mission globale des organismes d'action communautaire autonome dans son budget 2023-2024. Il demande également d'implanter des mesures d'indexation des subventions pour tous les programmes de financement.

Plus de 400 organismes à travers le Québec ont envoyé des « Décrets communautaires » sous la bannière de la campagne Engagez-vous pour le communautaire au cours des derniers mois, appelant le gouvernement à rehausser leur financement.

Des besoins criants sur le terrain

Alors que 44,43% des besoins estimés en 2019 ont été accordés en financement à la mission au terme des trois derniers budgets provinciaux, le manque à gagner pour le prochain budget se chiffre à plus de 255,6 M$. Le rehaussement prévu en financement à la mission dans le Plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC) pour l'année 2023-2024 est de seulement 24,4 M$.

« Nous voyons bien qu'un rattrapage est en cours de la part du gouvernement, mais les besoins sur le terrain explosent et les conditions de travail ne permettent pas de rester compétitif dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre. L'épuisement est généralisé et nous avons besoin d'aide. Il est urgent que le gouvernement double la cadence s'il veut renforcer le filet social. Tout le monde y gagnerait! », insiste Hugo Valiquette, président du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) et porte-parole de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

Le RQ-ACA déplore l'iniquité dans la distribution des investissements, alors que les besoins de pans entiers du mouvement d'action communautaire autonome ne sont pas ou très peu répondus, tels les groupes écologistes, les médias communautaires, les organismes en défense collective des droits, et même ceux en santé et services sociaux.

Absence d'indexation des subventions

La presque totalité des programmes de financement à la mission globale des organismes communautaires ne prévoit aucune indexation annuelle des subventions malgré l'impact considérable de l'augmentation extraordinaire du coût de la vie sur les organismes, tant pour les questions salariales, le matériel et les denrées qu'ils partagent.

Plusieurs secteurs d'activité ayant demandé une maigre indexation de 1% ont essuyé des refus, comme au ministère de la Famille ou de l'Éducation, alors que pour d'autres, alors que pour d'autres, la maigre indexation ou augmentation obtenue a été retirée.

« Sans une indexation adéquate, les organismes sont condamnés à s'appauvrir d'année en année, ce qui compromet non seulement les conditions de vie des travailleuses·eurs, mais affaiblit un pan entier du filet social sur lequel s'appuie la population », s'indigne M. Valiquette.

Dans les prochains jours et semaines, plusieurs actions sont prévues dans différentes régions pour déposer les « Décrets » auprès des député·e·s et interpeller ces derniers·ères quant aux besoins des communautés.

À propos de la campagne

Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation qui unit tous les secteurs de l'action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome et représente 69 regroupements et organismes nationaux.

Ce sont 4000 organismes, 60 000 travailleurs et travailleuses et 425 000 militant·e·s et bénévoles qui œuvrent depuis plus de 50 ans pour contribuer concrètement à ce que la société québécoise soit plus juste, plus verte et plus inclusive.

