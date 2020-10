Consultations particulières sur le projet de loi n° 66 - La FCCQ souligne la nécessité d'accélérer les projets d'infrastructure et réitère l'importance d'autres éléments pour stimuler la relance économique

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) appuie les objectifs du projet de loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Celui-ci contient des éléments essentiels pour stimuler la relance économique, selon elle. Dans sa présentation aujourd'hui en commission parlementaire, la FCCQ a également eu l'occasion de proposer des bonifications pour ne pas se limiter aux projets d'infrastructure.

« Une partie importante du Québec se trouve aujourd'hui en zone rouge, ce qui ralentit la reprise économique qui était amorcée et nous reconnaissons que l'État québécois met en œuvre des mesures pour limiter autant que possible les nombreux impacts négatifs causés par la crise de la COVID-19. Le projet de loi n° 66, et les 181 projets d'infrastructures visés, en est un autre exemple. Plusieurs de ces projets seront structurants pour la société québécoise, notamment en matière de transport en commun, et permettront une relance économique forte et rapide pour nos entreprises et l'économie québécoise », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Redéposer les amendements qui étaient prévus au projet de loi 61

Lors du dépôt du projet loi 61 en juin dernier, la FCCQ avait alors constaté avec satisfaction que le gouvernement avait pris les bonnes dispositions pour procéder à des modifications législatives visant à autoriser les livraisons de produits alcoolisés et la protection des locataires commerciaux.

« Nous demandons au gouvernement de remettre sur la table rapidement ces mesures législatives déposées en amendements dans le projet de loi 61. Nous avons pris bonne note des commentaires de la Présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, disant que ces mesures n'avaient pas été abandonnées, mais nous croyons que ces amendements pourraient de nouveau être déposés à l'occasion du projet de loi 66, comme le gouvernement l'avait fait à l'occasion du projet de loi 61 », a ajouté Charles Milliard.

Diminuer l'importance du critère du plus bas soumissionnaire

« Le gouvernement devrait présenter le plus rapidement possible les projets de règlement ou des modifications nécessaires au Secrétariat du Conseil du trésor afin que l'octroi des contrats publics mise désormais sur des critères de valeur, tels que la qualité, l'innovation, l'expertise et la durabilité, plutôt que principalement sur celui du plus bas soumissionnaire conforme. Ce dernier critère devrait être un critère, mais pas celui qui détermine l'octroi des contrats publics au Québec », a ajouté Charles Milliard.

« Le projet de loi 66 est important pour la relance économique, mais il ne doit pas faire ombrage à d'autres éléments incontournables. Le contexte actuel de la deuxième vague et d'un deuxième coup dur pour nos entrepreneurs nous force à réagir rapidement. Le projet de loi 66 est une occasion à saisir et nous encourageons les parlementaires à ne pas reporter à plus tard l'adoption des mesures nécessaires et la mise en place de bonnes pratiques », a conclu Charles Milliard.

Le mémoire présenté par la FCCQ peut être consulté ici.

