Consultation sur l'énergie : l'efficacité énergétique brille par son absence

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec sous-estime largement le potentiel d'efficacité énergétique, qui pourrait même doubler dans les prochaines années. Pourtant, la consultation sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec, qui se tient aujourd'hui, porte exclusivement sur la production. La gestion de la demande n'est pas prévue à l'ordre du jour de l'événement qui réunit plusieurs expert.e.s du secteur de l'énergie.

Selon les évaluations d'Hydro-Québec, procéder à des investissements en économies d'énergie devient une option de plus en plus rentable. Le potentiel rentable en économies d'énergie aurait augmenté considérablement depuis l'appel d'offres en énergie éolienne de l'été dernier et il pourrait doubler si on décidait de construire de nouveaux barrages. Dans le seul secteur résidentiel, le potentiel technico-économique pourrait ainsi exploser et passer de 8 TWh à 20 TWh (+125 %) en se basant sur le calcul des coûts évités utilisé par les expert.e.s d'Hydro-Québec pour évaluer la rentabilité des mesures d'efficacité énergétique.

« Règle générale, plus le prochain kilowattheure sera coûteux à produire, plus il sera avantageux à économiser. Et davantage de mesures d'économie d'énergie qui n'étaient pas rentables auparavant le deviennent maintenant. En 2013, le coût évité était d'environ 8 cents le KWh, il serait récemment passé à environ 11 cents et il pourrait doubler si le gouvernement se lance dans la construction de nouveaux barrages », selon Jean-Pierre Finet, analyste et porte-parole du Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) dont fait partie la Fondation Rivières.

« On s'apprête à artificialiser nos derniers joyaux naturels alors qu'on pourrait aller chercher l'équivalent de la moitié de nos nouveaux besoins seulement en consommant moins d'énergie. Et on ne parle même pas encore de consommer mieux », d'après André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières.

À titre de participant à la consultation aujourd'hui, Jean-Pierre Finet se désole qu'il n'y ait pas de temps prévu à l'ordre du jour pour discuter de la gestion de la demande.

« Les nouveaux coûts de production explosent et on s'apprête à refiler cette facture aux générations futures alors qu'il faut se pencher rapidement sur le potentiel rentable en efficacité énergétique », ajoute Jean-Pierre Finet.

Une trentaine de groupes environnementaux, sociaux, citoyens et syndicaux avaient dénoncé le 27 avril l'écart entre l'engagement du premier ministre à tenir un « vrai débat de société » sur l'énergie et le format de la consultation annoncé la veille par le cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Pierre Fitzgibbon.

