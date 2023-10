Consultation régionale sur le Plan Nature 2030 - La communauté montréalaise invitée à se mobiliser pour trouver des solutions afin de mieux conserver la biodiversité et d'améliorer l'accès à la nature

QUÉBEC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce la tenue d'une activité de réflexion et de mobilisation régionale sur le Plan Nature 2030, prévue le 23 octobre 2023 à 9 h, à la Maison du développement durable.

Organisé en partenariat avec le Conseil régional de l'environnement de la région, cet atelier participatif permettra à la population, aux municipalités, aux entreprises et aux autres organismes locaux de donner leur avis sur les priorités locales, les objectifs et les cibles du Québec en matière de conservation de la biodiversité, d'accès à la nature et de préservation des espèces.

Un rendez-vous à ne pas manquer : ensemble pour un Québec plus vert d'ici 2030

Les travaux d'élaboration du Plan Nature 2030 prévus cet automne comptent 17 rendez-vous régionaux sur la biodiversité. L'intention est de doter le Québec d'une feuille de route permettant d'atteindre la majorité des cibles mondiales de conservation de la biodiversité d'ici 2030, tout en tenant compte des particularités du territoire, des besoins et des attentes de toutes les régions du Québec dans ce domaine.

Rappelons que le Plan Nature 2030 annoncé par le premier ministre, M. François Legault, en décembre dernier, lors de la 15e Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CdP-15), bénéficie d'un investissement historique de 650 millions de dollars sur sept ans, dont un premier budget de 443,4 millions de dollars pour les cinq prochaines années. Ce plan ambitieux vise à atteindre la majorité des cibles mondiales, dont celle visant la conservation de 30 % des écosystèmes terrestres, marins et côtiers du Québec d'ici 2030.

Citation :

« La nature québécoise est une grande richesse. Nous avons une chance inouïe, mais aussi une grande responsabilité dans la conservation de la biodiversité, et ce, à l'échelle mondiale. C'est pourquoi je suis très fier que tout le Québec ait l'occasion de contribuer à l'élaboration et au déploiement du Plan Nature 2030, dont le succès repose sur la contribution active de toutes les régions. Je remercie le conseil régional de l'environnement, qui est déjà en action, ainsi que toutes les personnes et les organisations qui contribueront à faire de ce plan un levier stratégique pour un Québec plus vert. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Qualifié de plus important investissement en matière de protection du territoire et de biodiversité de l'histoire du Québec, le Plan Nature 2030, qui devrait être lancé en 2024, vise à donner davantage accès à la nature à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, tout en répondant à quatre principales priorités, soit : Protéger et restaurer la biodiversité afin d'assurer la résilience des écosystèmes et bonifier l'accès des Québécois à la nature; Encourager les pratiques durables qui favorisent la biodiversité; Agir sur les facteurs indirects de la perte de biodiversité en faisant participer l'ensemble des acteurs à tous les niveaux; Collaborer avec les communautés autochtones et la société civile pour conserver la biodiversité.

La tenue d'un chantier de réflexion et de mobilisation pour définir plus précisément les objectifs, les cibles et les contributions potentielles de tous les acteurs concernés, tant à l'échelle nationale que dans chacune des régions, est un engagement du gouvernement, qui souhaite que ce plan soit celui de tout le Québec.

Un rendez-vous national, organisé en partenariat avec le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ), a lancé cet important chantier. Cette première activité, tenue le 27 septembre dernier, visait à mobiliser les spécialistes de l'environnement, de l'agriculture, des forêts et d'autres domaines d'intérêt comme la santé, et des représentants des partenaires fauniques, du milieu municipal et du secteur des affaires.

Des rencontres particulières avec les communautés autochtones sont aussi prévues cet automne. Elles porteront, entre autres, sur les façons d'appuyer le leadership autochtone en matière de conservation de la biodiversité, notamment par la mise en valeur de leurs savoirs et le soutien à la création d'aires protégées d'initiative autochtone.

Un sondage public en ligne est en cours. Les personnes intéressées ont jusqu'au 25 octobre prochain pour donner leur opinion sur le Plan Nature 2030 et contribuer à identifier des pistes de solution pour que tout le Québec contribue activement à la conservation de la biodiversité et à la préservation du riche patrimoine naturel québécois.

Lien connexe :

Pour participer au sondage grand public.

