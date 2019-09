Consultation publique sur le Règlement pour une métropole mixte - La Ville de Montréal invite la population à faire entendre sa voix en matière d'habitation

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry, encourage la population à prendre part à la consultation publique sur le Règlement pour une métropole mixte, organisée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

« Nous avons développé un règlement pour conserver notre abordabilité et demeurer accueillants pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais, et ce, sans compromettre la vitalité du marché résidentiel dans son ensemble. Notre objectif est d'élaborer un outil viable, prévisible et adapté au marché de l'habitation pour répondre aux besoins des ménages montréalais. Nous avons entendu les experts, maintenant c'est au tour de la population de faire entendre sa voix », a déclaré Robert Beaudry.

La Ville de Montréal a présenté son nouveau Règlement pour une métropole mixte en juin, à la suite d'un long processus d'étude d'impact économique, d'analyses rigoureuses et de consultations d'experts de l'immobilier social et privé. Le Règlement pour une métropole mixte encadre l'émission de permis de construction pour les projets immobiliers de cinq logements et plus. Ainsi, pour obtenir un permis de construction résidentielle, le promoteur devra conclure une entente avec la Ville de Montréal en vue d'améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial, soit par la construction de logements, la cession de terrains ou une contribution financière.

Avant que le règlement n'entre en vigueur, en janvier 2021, une consultation publique se déroulera cet automne. L'OCPM entamera le processus par une séance d'information webdiffusée le 19 septembre. La population sera ensuite invitée à soumettre ses opinions en ligne à partir du 27 septembre. Une période d'audition des opinions suivra à partir du 22 octobre.

« La consultation permettra à la population de s'informer sur le projet de Règlement pour une métropole mixte et de faire connaître ses préoccupations en matière d'habitation. J'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à s'exprimer sur le sujet. Leurs commentaires nous aideront à bonifier le règlement afin qu'il réponde aux besoins des gens et ainsi bâtir le Montréal de demain », a affirmé M. Beaudry.

Pour davantage d'information au sujet la consultation publique sur le Règlement pour une métropole mixte menée par l'OCPM, on visite le http://ocpm.qc.ca/fr/metropole-mixte .

