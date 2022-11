Consultation Publique - Sur La Planification Forestière 2023-2028

RIMOUSKI, QC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'une consultation publique sur le plan d'aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 2023-2028 de la région du Bas-Saint-Laurent se tiendra du 7 novembre au 22 décembre 2022.

Le PAFIT est produit par le Ministère tous les cinq ans. Il contient notamment les possibilités forestières par essences et par groupes d'essences d'arbres telles qu'établies par le Forestier en chef, les objectifs d'aménagement et de production de matière ligneuse pour les unités d'aménagement 011-71 et 012-72, les stratégies d'aménagement forestier retenues, la localisation des aires qui seront soumises à une intensification de la production ligneuse de même que les principales infrastructures projetées sur le territoire de l'unité d'aménagement.

Les citoyens et les citoyennes peuvent prendre connaissance du plan d'aménagement forestier intégré tactique et obtenir de plus amples renseignements sur le déroulement de la consultation en consultant le site Internet suivant :

Québec.ca/consultations-foret-bas-saint-laurent

Les personnes intéressées auront jusqu'au 22 décembre 2022, 17 h, pour soumettre leurs commentaires en ligne ou par écrit.

