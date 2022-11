Consultation publique sur la Côte-Nord - LANCEMENT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER

BAIE-COMEAU, QC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 2 au 27 novembre 2022, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à s'exprimer sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) sur la Côte-Nord. La consultation porte sur les activités d'aménagement forestier pouvant être réalisées dans les unités d'aménagement 09351, 09471 et 09751.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront exécutés en forêt publique. À cet égard, les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels indiquent les secteurs où l'on pourrait effectuer de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. Ce processus implique également que des chemins et des infrastructures puissent être construits ou améliorés pour accéder à ces éventuels chantiers.

Soumettre vos commentaires

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents et émettre leurs commentaires ou préoccupations jusqu'au 27 novembre 2022 en ligne à l'aide du formulaire prévu à cet effet au www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/cote-nord

Questions et échanges à distance

Il est possible de communiquer par téléphone avec un représentant ou une représentante du Ministère du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ou par courriel à l'adresse [email protected]. Le personnel sera en mesure de répondre aux questions et aux préoccupations des citoyens et citoyennes.

Les représentants et représentantes peuvent être joints aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de Manicouagan-Outardes

(Unité d'aménagement 09351)

Tél. : 418 295-4567, poste 0

Unité de gestion de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre-et-Anticosti

(Unité d'aménagement 09471)

Tél. : 418 297-8238

Unité de gestion des Escoumins-Forestville

(Unité d'aménagement 09751)

Tél. : 418 233-2232, poste 0

Informations générales

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Facebook

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (@mrnfqc) / Twitter

Source :

Valérie Ouellet

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts