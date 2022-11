Consultation publique dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean - CONSULTATION PUBLIQUE SUR DES PLANS D'AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ TACTIQUES

JONQUIÈRE, QC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 23 novembre 2022 au 7 janvier 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) organise une consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) 2023-2028 des unités d'aménagement 023-71, 024-71, 025-71 et 027-51 situées sur le territoire forestier public de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les PAFIT présentent les objectifs d'aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue pour assurer l'atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Réalisés tous les cinq ans, ces plans sont adaptés au contexte de chaque unité d'aménagement.

Le Ministère souhaite recevoir les commentaires des usagers et usagères de la forêt en lien avec ces plans d'aménagement. Bien que la consultation soit limitée aux plans d'aménagement forestier intégré tactiques, il demeure essentiel de prendre connaissance des documents complémentaires afin de comprendre la démarche ainsi que les différents éléments appuyant les décisions d'aménagement. Les citoyennes et citoyens peuvent prendre connaissance de ces documents en consultant la page Web de la consultation (Québec.ca/consultations-foret-saguenay-lac-st-jean) et transmettre leurs commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le 7 janvier 2023, à 23 h 59.

De plus, le MRNF tiendra une séance d'information virtuelle au cours de laquelle ses représentantes et représentants régionaux présenteront un résumé du contenu de ces plans d'aménagement et seront disponibles pour répondre aux questions.

La séance d'information virtuelle se tiendra le mercredi 30 novembre 2022, à 19 h. Pour y assister, il est nécessaire de s'inscrire avant le vendredi 25 novembre 2022, à 23 h 59, en communiquant avec le Ministère par courriel : [email protected]. Quelques jours avant la séance d'information, des instructions et un lien Internet seront transmis, par courriel, aux personnes inscrites afin qu'elles puissent participer à la rencontre.

Durant la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour répondre aux questions des citoyennes et des citoyens. Ainsi, les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus de renseignements sont invitées à joindre le Ministère aux coordonnées suivantes :

Bureau régional de la gestion des forêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Jonquière

Téléphone : 418 695-8125

Unité de gestion de Mistassini

Dolbeau-Mistassini

Téléphone : 418 276-1400

Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien

Saint-Félicien

Téléphone : 418 679-3700

Unité de gestion de Rivière-Péribonka

Alma

Téléphone : 418 668-8319

Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw

Chicoutimi

Téléphone : 418 698-3660

La présente consultation n'a pas comme objectif de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Facebook

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (@mrnfqc) / Twitter

Source :

Valérie Ouellet

Conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts