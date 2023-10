Consultation publique à propos de la révision de la norme relative aux matériaux recyclés fabriqués à partir de béton, d'enrobés bitumineux et de briques

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) tient une consultation publique concernant la révision de la norme BNQ 2560-600 Granulats -- Matériaux recyclés fabriqués à partir de béton, d'enrobés bitumineux et de briques -- Classification et caractéristiques qui permet de classifier ces matériaux recyclés et d'en définir les exigences techniques et environnementales. Les personnes intéressées par le sujet sont invitées à formuler des commentaires et des propositions pour améliorer le projet de révision de norme jusqu'au 18 décembre 2023.

Les commentaires et les propositions doivent faire référence à un article précis du projet de révision de norme et inclure une justification technique. Ils doivent obligatoirement être consignés dans le formulaire prévu à cet effet pour être pris en considération. Le projet de révision de norme et le formulaire pour soumettre les commentaires peuvent être téléchargés dans le site Web du BNQ : https://www.bnq.qc.ca/fr/consultations.html .

La première version de la norme BNQ 2560-600 Granulats -- Matériaux recyclés fabriqués à partir de béton, d'enrobés bitumineux et de briques -- Classification et caractéristiques a été publiée en 2002. Elle a pour objet de classer et de préciser les caractéristiques physiques, chimiques, intrinsèques, de fabrication et complémentaires relatives aux matériaux recyclés qui sont fabriqués à partir de béton, d'enrobés bitumineux et de briques d'argile provenant des chantiers de construction ou de démolition, des centres de tri de débris de construction ou de démolition ou d'autres producteurs de matières granulaires résiduelles. La norme s'applique aux matériaux recyclés pouvant contenir ou non une partie de granulats naturels qui proviennent des carrières, des sablières ou des infrastructures existantes.

« En assurant la qualité des granulats et résidus recyclés, cette norme améliore la perception qu'en ont les utilisateurs et permet aux entreprises de recyclage des matériaux secs de se positionner efficacement en répondant à leurs besoins. La révision de cette norme permettra de refléter les connaissances actuelles en plus d'augmenter le niveau de confiance des utilisateurs en favorisant l'économie circulaire. »

- Isabelle Landry, directrice principale du BNQ

Tous les commentaires et toutes les propositions reçus dans le cadre de la consultation publique seront analysés par les membres du comité de normalisation responsable de la révision de la norme et les ajustements au document jugés nécessaires seront faits en vue de la publication de la norme, prévue au cours de l'été 2024.

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

SOURCE Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Renseignements: Alexandrine Huot, Bureau de normalisation du Québec, [email protected]