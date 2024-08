CONSULTATION PRÉBUDGÉTAIRE FÉDÉRALE - Maintenir les aides financières jusqu'à la parité entre les véhicules électriques et les véhicules à combustion.

MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents (TEI), a soumis ses priorités en prévision du budget de 2025 dans le cadre de la consultation pré budgétaire fédérale.

« Le gouvernement canadien doit maintenir les aides financières jusqu'à la parité entre les véhicules électriques et les véhicules à combustion et s'assurer que le traitement des demandes aux programmes soit effectué de manière efficace. Le déploiement des infrastructures de recharge est aussi névralgique et doit être en adéquation avec le parc de véhicule électrique - autant pour les véhicules légers, moyens que lourds. », affirme Michelle LLambías Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

Améliorer l'accès au capital



L'Inflation reduction act (IRA) des États-Unis a permis de rehausser de façon notable le financement disponible pour les entreprises du secteur de la fabrication de véhicules électriques et de leurs composantes, des systèmes de bornes de recharge, de l'extraction et la transformation des minéraux critiques et stratégiques. L'accès au capital par les entreprises canadiennes devient primordial pour assurer leur compétitivité.

Propulsion Québec recommande ainsi les mesures suivantes :

Créer un véhicule de financement destiné spécifiquement à la commercialisation d'innovations du secteur des TEI.

Accélérer l'adoption et le déploiement des crédits d'impôt à l'investissement (CII) dans les technologies propres et pour la fabrication de technologies propres (FTP).

Assouplir le crédit d'impôt de 10 % à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques afin de rendre admissibles les entreprises œuvrant dans au moins 1 segment de la chaîne (fabrication et assemblage de véhicules électriques, production de batteries et de composantes (anodes, cathodes, séparateurs, collecteurs et électrolyte) ainsi qu'aux cellules, modules et blocs batteries).

Mettre en place un programme de financement visant à soutenir le secteur manufacturier des batteries.

Mettre en place un mécanisme de financement pour soutenir la commercialisation et l'implantation de technologies novatrices qui réduisent l'impact carbone et environnemental de la filière batterie.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada doit accélérer l'accès au financement à travers les différents programmes existants, notamment le Fonds stratégique pour l'innovation.

L'importance de maintenir les incitatifs à la transition vers l'électrification des transports

Les différents programmes incitatifs à l'électrification viendront à échéance prochainement. Afin d'assurer une meilleure prévisibilité pour les entreprises qui souhaitent prévoir leurs investissements au cours des prochaines années, nous jugeons essentiel de les prolonger. C'est notamment le cas des programmes suivants qui ont un impact important sur la transition énergétique l'amélioration du bilan énergétique du secteur des transports :

Le Programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (iVMLZE)

Le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ).

Le Programme d'incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE).

« Le gouvernement doit continuer d'encourager l'électrification du transport scolaire et du transport collectif qui permet d'améliorer la qualité de l'air dans les villes et de réduire les GES et ce, particulièrement dans les milieux denses. Nous saluons que le futur Fonds pour le transport en commun prévoit un financement ciblé pour l'électrification des véhicules de transport en commun et de transport scolaire. Nous jugeons essentiel un soutien dédié à l'électrification des véhicules et des infrastructures associées. », conclut Madame LLambías Meunier

Pour consulter le mémoire de Propulsion Québec >> cliquez ici

