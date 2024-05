Consultation prébudgétaire 2025 - L'administration montréalaise invite la population et les organismes à se prononcer sur le financement du transport collectif

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - En prévision de l'élaboration du budget 2025 de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, invite la population et les organismes à participer à la consultation prébudgétaire 2025, qui aura lieu du 6 mai au 14 juin 2024.

Ainsi, pour une 6e année consécutive, la Commission sur les finances et l'administration (CFA) a reçu le mandat de mener le processus de consultation et d'entendre la population montréalaise sur les perspectives budgétaires de la Ville de Montréal en vue de son prochain budget pour l'année 2025. Le thème de la consultation de cette année est le financement du transport collectif.

« Nous le savons, le transport collectif a un impact incontestable sur plusieurs aspects de notre vie. Pourtant, son financement fait souvent les manchettes. Les défis sont majeurs et les arbitrages nécessaires sont parfois difficiles car il concerne plusieurs partenaires et différents niveaux de gouvernement. L'exercice qui est proposé avec cette consultation vise d'abord à informer la population et les organismes sur les enjeux en matière de financement du transport collectif, puis à échanger sur des solutions structurantes, justes et durables. Cette consultation publique représente un geste concret de transparence et de démocratie participative. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à y participer en grand nombre », a déclaré le président du comité exécutif, Luc Rabouin.

Travaux de Commission sur les finances et l'administration

Le document de la consultation publique, qui présente la thématique ainsi que l'horaire des travaux de la Commission sur les finances et l'administration, sont disponibles sur la page web de la Consultation prébudgétaire 2025. Le calendrier détaillé et les modalités de participation à la consultation sont indiqués dans l'avis public diffusé par le Service du greffe.

Notons que lors de la première étape du processus, la population et les organismes pourront prendre part à la consultation en participant à une séance d'information publique le lundi 6 mai 2024, à 9 h 30, à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montréal (Édifice Lucien-Saulnier), située au 155, rue Notre-Dame Est, à Montréal. La séance sera accessible via la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes. La présentation sera suivie d'une période de questions et de commentaires du public et des commissaires.

Les personnes intéressées sont invitées à déposer une opinion écrite auprès de la Commission, ou encore à s'inscrire pour présenter leur opinion lors de séances publiques d'audition des opinions.

Après avoir pris connaissance des opinions et des mémoires de la population lors d'audiences publiques d'opinions prévues les 27, 28 et le 29 mai prochains, la Commission élaborera ses recommandations, qu'elle soumettra ensuite à l'administration. Les recommandations seront présentées et adoptées lors d'une assemblée publique webdiffusée, qui se tiendra le vendredi 14 juin 2024, à 13 h.

Un questionnaire pour la population

Les citoyennes et les citoyens de l'agglomération de Montréal pourront aussi participer à la consultation prébudgétaire 2025 en répondant à un questionnaire qui sera mis en ligne au cours de la semaine du 13 mai. Cette initiative permettra à la population d'exprimer ses avis, idées et préoccupations sur la thématique de la consultation. Le lien menant vers le site web où se trouvera le sondage et le questionnaire sera annoncé prochainement.

Pour consulter tous les détails de la consultation publique, cliquez ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

