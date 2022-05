MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Commission sur les finances et l'administration convie les personnes intéressées à participer à la consultation prébudgétaire 2023 de la Ville de Montréal.

Cette consultation se déroulera en trois étapes. La première permettra de prendre connaissance des propositions de la Ville, de poser des questions et d'obtenir des réponses sur le sujet. La seconde offrira la possibilité de faire valoir des points de vue. La troisième étape sera la séance d'adoption publique des recommandations que la Commission adressera à l'administration au terme de son examen.

S'INFORMER

La documentation qui présente les propositions de la Ville est disponible sur la page de la consultation à l'adresse ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 . Elle peut également être transmise par la poste sur demande, en composant le 514-872-3000.

Le document de consultation sera présenté lors d'une séance publique d'information virtuelle qui se tiendra comme suit :

DATE ET HEURE : MERCREDI 18 MAI 2022, À 19 H



Par visioconférence

Le lien pour visionner la séance en webdiffusion sera disponible le jour de l'assemblée à ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 .

La séance pourra également être visionnée en différé sur cette même page.



Une période sera consacrée, après la présentation, à la lecture des questions et commentaires du public, puis aux questions et commentaires des membres de la Commission.

Vous pouvez transmettre vos questions via un formulaire en ligne disponible dès maintenant à l'adresse ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 ou en communiquant avec le secrétariat des commissions permanentes au 514-872-3000. Le formulaire sera accessible jusqu'à la fin de la pause suivant la présentation le 18 mai.

S'EXPRIMER

Pour exprimer une opinion ou soumettre des recommandations, vous pourrez :

1- Présenter un mémoire ou faire part d'un avis à la Commission lors des audiences publiques prévues les :

MERCREDI 8 JUIN 2022, À 19 H - EN PERSONNE, en respect des consignes sanitaires en vigueur

LIEU: Salle du conseil de l'hôtel de ville (Édifice Lucien-Saulnier), 155, rue Notre-Dame Est

JEUDI 9 JUIN 2022, À 13 H 30 - EN PERSONNE, en respect des consignes sanitaires en vigueur

LIEU: Salle du conseil de l'hôtel de ville (Édifice Lucien-Saulnier), 155, rue Notre-Dame Est

VENDREDI 10 JUIN 2022, À 13 H 30 - PAR VISIOCONFÉRENCE

MERCREDI 15 JUIN 2022, À 9 H - PAR VISIOCONFÉRENCE (si le nombre d'inscriptions le requiert seulement)

L'inscription pour présenter un avis lors de ces séances est obligatoire. Pour vous inscrire, complétez le formulaire disponible à ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 ou composez le 514-872-3000. La date limite d'inscription est le vendredi 27 mai 2022, à 17 h.

2- Déposer un mémoire ou une opinion par courriel, par la poste ou en personne à :

Service du greffe

Commission sur les finances et l'administration

155, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1B5

[email protected]

Les mémoires et opinions doivent être transmis au plus tard le vendredi 10 juin 2022.

PARTICIPER À L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE D'ADOPTION DES RECOMMANDATIONS

La Commission présentera et adoptera publiquement ses recommandations lors d'une dernière assemblée publique virtuelle qui se tiendra comme suit :

DATE ET HEURE : MARDI 5 JUILLET 2022, À 9 H 00

Par visioconférence

Le lien pour visionner la séance en webdiffusion et le document de recommandations seront disponibles à partir de 8 h le mardi 5 juillet 2022 à ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 .





Pour poser une question lors de la séance d'adoption des recommandations, un formulaire en ligne sera disponible, également à partir de 8 h le mardi 5 juillet 2022, sur la page web de la consultation.

INFORMATIONS

Toute personne peut obtenir copie de la documentation auprès du Service du greffe.

Notez que l'ensemble des séances publiques peut être visionné en différé sur le compte YouTube de la Ville de Montréal .

Pour toute autre information, consultez ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 ou communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes.

Inscrivez-vous dès maintenant à l'infolettre des commissions permanentes pour ne rien manquer de nos nouvelles : ville.montreal.qc.ca/infolettrecommissions .

COMMISSIONS PERMANENTES

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

La Commission sur les finances et l'administration est présidée par M. Pierre Lessard-Blais, maire d'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve et M. Georges Bourelle, maire de la Ville de Beaconsfield ainsi que M. Laurent Desbois, maire d'arrondissement d'Outremont occupent la vice-présidence de la Commission.

Les membres sont : M. Alex Bottausci, maire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux; Mme Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; M. Alan DeSousa, maire d'arrondissement de Saint-Laurent ; Mme Nathalie Goulet, conseillère de la Ville de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville; M. Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement de Verdun; Mme Vicky Grondin, conseillère de la Ville de l'arrondissement Lachine et conseillère de la Ville désignée de l'arrondissement de Ville-Marie; Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville de l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; M. Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement de Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest.

[email protected] | montreal.ca/sujets/commissions-permanentes | @Comm_MTL

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Service du greffe, Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au bureau de la présidence du conseil, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : 514 872-3000 - Télécopieur : 514 872-5655