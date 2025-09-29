Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
HAMILTON, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Pour relever les défis liés au logement au Canada, des mesures immédiates sont nécessaires afin de réduire les coûts et d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables.
Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Ville de Hamilton, ont célébré le lancement des travaux de construction de 40 logements destinés à soutenir les personnes autochtones sortant de l'itinérance à Hamilton.
L'annonce a été faite par Aslam Rana, député de Hamilton-Centre, en compagnie de Tammy Hwang mairesse adjointe de la Ville de Hamilton.
Situé au 204, avenue Gage Nord, ce nouvel ensemble de logements avec services de soutien comprenant 40 unités sera géré par Sacajawea Non-Profit Housing Inc. Avec un supermarché de l'autre côté de la rue et un accès direct à la ligne d'autobus la plus fréquentée de Hamilton, les résidents bénéficieront d'un accès pratique à l'alimentation, aux transports en commun et aux services de soutien à la culture autochtone, ce qui les aidera à rester en contact avec leur famille et leur communauté.
L'ensemble de logements a reçu plus de 12,2 millions de dollars en financement fédéral, dont plus de 10,4 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable et plus de 1,8 million de dollars par l'entremise du programme Vers un chez-soi.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.
Citations :
« Notre gouvernement s'engage à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour renforcer leurs capacités à mettre en place des solutions locales pour lutter contre l'itinérance. L'accès à un logement adéquat et abordable est la clé de la réussite socio-économique. Il favorise de meilleurs résultats en matière d'éducation et de santé, de meilleures perspectives d'emploi et un plus grand engagement et une meilleure cohésion au sein de la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à Hamilton et partout au Canada afin de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous offrons un soutien aux Autochtones qui se sortent de l'itinérance et aux personnes qui ont besoin d'un logement abordable. Cet investissement témoigne de notre engagement continu envers la vérité et la réconciliation, en reconnaissant les défis uniques auxquels sont confrontées les communautés autochtones ainsi que l'importance de solutions de logement culturellement adaptées. » - Aslam Rana, député de Hamilton Centre
« Ce projet ne se limite pas à la construction de logements, il vise également à offrir dignité, sécurité et sentiment d'appartenance à une communauté aux Autochtones de Hamilton qui se retrouvent sans domicile. Grâce au leadership de Sacajawea, au dévouement du Secrétariat au logement et du personnel de notre ville, ainsi qu'au partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial, nous réalisons de réels progrès. Ensemble, nous construisons des logements sûrs et abordables qui permettent aux gens de rester en contact avec leur famille, leur culture et leur communauté. » - Andrea Horwath, mairesse d'Hamilton
« Sacajawea est fière de jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la crise du logement à laquelle sont confrontés les membres autochtones de notre communauté de Hamilton. Nous savons que les expériences de vie peuvent mener à l'exclusion et parfois à l'itinérance. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la création de nouveaux logements abordables, mais aussi le début d'un espace construit avec intention, compassion et intégrité culturelle. Des logements où les individus peuvent se sentir en sécurité, considérés et soutenus. Des logements où la guérison est non seulement possible, mais prioritaire. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et apprécions nos alliés et partenaires qui nous aident à transformer nos rêves en réalité. » - Miranda Rappazzo, directrice générale Sacajawea Non-Profit Housing Inc.
