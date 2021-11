MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer son projet de construction d'une raffinerie de terres rares d'une superficie de 10 000 mètres carrés dans la zone franche de Santa Marta, en Colombie. Cette usine pourra traiter 36 000 tonnes de minerais par année. La Société a signé un bail avec option d'achat pour quatre lots de terre dans le parc industriel Zona Franca Tayrona. Les dépenses d'investissement sont estimées à 116,2 millions $ US. Cette raffinerie de terres rares, la toute première du genre dans l'hémisphère occidental, combinera des procédés métallurgiques standard à des technologies extractives novatrices, ce qui entraînera une diminution de la consommation d'énergie, une hausse considérable de la rapidité et de la rentabilité des cycles de traitement et une réduction de l'empreinte environnementale globale. Les concentrés de terres rares proviendront de propriétés que la Société développe actuellement en Colombie et en République démocratique du Congo. D'autres concentrés proviendront de propriétés au Brésil et en Bolivie, pour lesquelles la Société met présentement la dernière main aux ententes d'approvisionnement.

Dans les 12 derniers mois, Auxico a réalisé une série d'essais métallurgiques en utilisant un procédé ultrasonique d'extraction pour lequel elle a signé un contrat de licence technologique plus tôt cette année. Ces essais ont démontré que le procédé est très efficace pour les échantillons de terres rares de grande valeur, permettant d'obtenir un taux de récupération de certains métaux de plus de 80 % après une lixiviation de deux heures.

Métal Symbole Brésil -

Teneur

(%) RDC -

Teneur

(%) Colombie

- Teneur

(%) Bolivie -

Teneur (%) Taux de

récupération

moyen (%)







Cérium CeO 2 35,90 31,61 31,09 20,86 85,72



Dysprosium Dy 2 O 3 0,28 0,09 0,72 0,49 86,63



Gadolinium Gd 2 O 3 0,17 0,73 0,75 4,68 87,47



Lanthane La 2 O 3 15,17 9,41 9,40 5,49 85,41



Néodyme Nd 2 O 3 9,04 12,34 9,49 10,77 84,74



Praséodyme Pr 6 O 11 0,89 2,58 2,44 1,57 85,94



Samarium Sm 2 O 3 0,90 1,99 1,81 8,66 86,02



Yttrium Y 2 O 3 1,14 0,49 0,50 1,63 76,26





Taux de

récupération

total (%) 63,49 59,24 56,20 54,15







Ce procédé métallurgique durable utilise la technologie ultrasonique pour affiner les minéraux critiques. Les résultats de laboratoire démontrent que, une fois combiné à certains acides et utilisé à diverses fréquences, le procédé réduit les minerais en particules fines beaucoup plus rapidement que les méthodes habituelles, ce qui accélère considérablement le cycle de lixiviation et réduit donc les coûts d'exploitation et d'immobilisations. Pour en savoir plus sur le procédé, voir notre communiqué du 30 juillet 2021.

Auxico a auparavant acquis des droits miniers et des droits de superficie sur la propriété de Mynastyc, située à Puerto Carreño, dans le département de Vichada, en Colombie. La Société a découvert sur cette propriété des minéraux de terres rares de grande valeur, dont les concentrés avaient une teneur totale de 56,87 %, ainsi qu'une deuxième source à 1,6 km de la première (teneur totale de 55,03 % dans les concentrés). Cela confirme la présence de nombreux minéraux de terres rares dans cette zone minéralisée. Pour en savoir plus, voir nos communiqués du 28 mai 2021 et du 25 août 2021.

Zones franches en Colombie

La Colombie a établi un régime de zone franche concurrentiel pour promouvoir la transformation industrielle de biens et de services principalement destinés à l'exportation. Ce régime financier, douanier et de change spécial présente divers avantages pour les entreprises. La zone franche de Santa Marta, l'une des douze zones franches du pays, se trouve près du port du même nom, dans le nord de la Colombie (département de Magdalena). Le port, qui donne sur la mer des Caraïbes, compte le troisième plus gros volume brut du pays. Le parc industriel Zona Franca Tayrona est situé dans la zone franche, à douze kilomètres du port, et bénéficie d'un excellent accès au réseau de transport, notamment à une ligne ferroviaire qui relie le port à l'intérieur des terres.

Attribution d'options d'achat d'actions

Auxico annonce qu'elle a attribué 450 000 options d'achat d'actions à ses consultants. Ces options ont un prix de levée de 1,39 $ et aucune période d'acquisition des droits, et expirent le 24 novembre 2026.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en République démocratique du Congo et en Bolivie.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

PERSONNE QUALIFIÉE

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

Avis : Les échantillons de la Colombie dont il est question dans le présent communiqué ont été sélectionnés sous la supervision de la personne qualifiée et sont donc conformes au Règlement 43-101. Cependant, ceux provenant de la Bolivie, de la République démocratique du Congo et du Brésil n'ont pas été sélectionnés sous la supervision de la personne qualifiée et ne sont donc pas conformes au Règlement 43-101. La personne qualifiée se rendra en Bolivie cette semaine pour visiter les lieux et contrôler les échantillons.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé » Pierre Gauthier Mark Billings

Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc.

[email protected] [email protected]

Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.

Renseignements: Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 299-0881; Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 296-1641