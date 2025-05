MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Construction Praxis est fière d'annoncer qu'elle a été nommée récipiendaire du Prix Construire 2025 - Région Métropolitaine, décerné par l'Association de la construction du Québec (ACQ). Cette distinction prestigieuse souligne la contribution exceptionnelle des entreprises de construction qui se démarquent dans leur région, tant par la qualité de leur travail que par leur impact économique et leur rôle dans le rayonnement de l'industrie.

De gauche à droite : Shaun McGrath, président, ACQ Métropolitaine, François Beaulieu, président, Construction Praxis, Thomas Dufour, co-président, Groupe HD et Éric Fraser, président, Association de la construction du Québec (ACQ) (Groupe CNW/Construction Praxis)

Ce prix vient reconnaître la qualité, la rigueur et l'engagement que l'équipe de Construction Praxis investit à chaque étape de ses projets. Avec plus de 5,000 unités d'habitation en chantier et dans son carnet de commande, l'entreprise poursuit sa mission de livrer des projets durables, ambitieux et de grande qualité, contribuant activement au développement de milieux de vie structurants et responsables. L'expertise, le professionnalisme et l'engagement de ses employés jouent aussi un rôle clé dans le rayonnement et la performance de l'entreprise.

« Recevoir ce prix de l'ACQ représente une grande fierté pour nous. C'est une reconnaissance de l'industrie qui témoigne de la passion, du professionnalisme et de l'excellence qui animent notre équipe », déclare François Beaulieu, président de Construction Praxis.

L'entreprise tient à remercier l'ensemble de ses professionnels, collaborateurs et sous-traitants, dont le travail contribue chaque jour à la réussite de ses projets. Elle souligne également le rôle de Groupe HD, société mère de Construction Praxis, dont l'appui constant depuis l'acquisition a permis à Construction Praxis de poursuivre son développement et de renforcer son rayonnement dans l'industrie.

« Nous sommes fiers de voir Construction Praxis, division de Groupe HD, se démarquer dans l'industrie. Cette reconnaissance du Prix Construire 2025 témoigne de la force de notre modèle intégré, où la synergie entre développeur et constructeur nous permet d'assurer la performance, la qualité et la cohérence de chacun de nos projets », souligne Thomas Dufour, co-président de Groupe HD.

À propos de Construction Praxis

Entrepreneur général spécialisé en construction résidentielle, Construction Praxis est une entreprise québécoise reconnue pour la rigueur de ses opérations, sa capacité à gérer des projets d'envergure et son engagement envers la qualité et la durabilité. Son expertise vise à optimiser le processus et les opérations de construction, tout en assurant une gestion rigoureuse des coûts et des délais.

Construction Praxis contribue activement à façonner des milieux de vie modernes, humains et structurants à travers le Québec, et se distingue par la qualité de ses chantiers et la fiabilité de son exécution.

SOURCE Construction Praxis

