Construction Kiewit se mérite le prix Défi prévention santé-sécurité du travail de l'ACRGTQ

QUÉBEC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction) le prix Défi prévention santé-sécurité du travail à Construction Kiewit.

L'ACRGTQ et l'ASP Construction salue l'excellence des pratiques de Construction Kiewit et récompense un chantier où il existe des risques d'accidents graves et qui démontre que les acteurs en SST ont mis en place des mesures de sécurité qui contrôlent ou éliminent ces dangers à la source.

Les efforts effectués en matière de prévention en santé et sécurité sur le chantier Turcot ont porté fruit puisqu'aucun incident enregistrable n'a été rapporté en 2020, portant le total de jours consécutifs sans incident à plus de 1140.

En 2020, Kiewit a notamment développé le programme ASV (Actions qui Sauvent des Vies) qui propose une série d'actions proactives pour éliminer les blessures graves et les décès. Un programme ASV efficace permet aux équipes de chantier d'identifier les conséquences potentielles de tout incident en élaborant des plans pertinents et des analyses de tâches complètes afin d'empêcher de très graves conséquences.

Construction Kiewit révise régulièrement ses programmes en matière de santé et sécurité afin que ceux-ci soient dotés de procédures récentes, claires et efficaces sur lesquelles se rattacher pour éviter les incidents et les imprévus.

À la demande de l'ACRGTQ, l'ASP Construction a accepté encore cette année de faire partie du comité d'examen. Le Prix Défi prévention santé et sécurité du travail souligne les efforts des entrepreneurs en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les chantiers de construction de génie civil et voirie.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

