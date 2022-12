PLEASANTVILLE, NL, le 9 déc. 2022 /CNW/ - Davantage de logements accessibles et abordables sont en construction pour les ménages à faible revenu de St. John's.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador investissent plus de 1,8 million de dollars pour soutenir la construction de huit logements abordables pour les ménages à faible revenu, sur la rue Janeway Place à Pleasantville. Le contrat a été octroyé récemment à CAN-AM Platforms and Construction Ltd. Ces logements font l'objet d'un financement de 1,85 million de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) du gouvernement du Canada et de l'Initiative canadienne de logement communautaire, avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, s'est jointe à l'honorable John G. Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu'à l'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député provincial de Virginia Waters-Pleasantville, pour visiter le chantier de construction aujourd'hui.

Une fois achevé, l'ensemble résidentiel sera composé de deux immeubles de quatre logements. Chaque immeuble comprendra deux logements d'une chambre entièrement accessibles en fauteuil roulant, au rez-de-chaussée, et deux logements d'une chambre au deuxième étage. Des caractéristiques de conception universelle seront intégrées dans les immeubles, y compris des éléments comme des portes extérieures et intérieures et des corridors élargis, ainsi que des poignées de porte et des robinets de type bec-de-cane.

L'efficacité énergétique sera également un élément clé de la conception et de la construction des immeubles. Ces logements dépasseront les exigences en matière de rendement énergétique du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

La création de cet ensemble résidentiel continue de s'appuyer sur l'engagement des gouvernements fédéral et provincial à accroître le nombre de logements abordables à Terre-Neuve-et-Labrador dans la Stratégie nationale sur le logement. La semaine dernière, un investissement à coûts partagés de 13,2 millions de dollars a été annoncé pour soutenir la construction d'un complexe de 40 appartements, qui sera également situé à Pleasantville.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements est un moyen efficace de stimuler l'économie locale, d'offrir des options de logement abordable et de mieux répondre aux besoins des gens ici, à St. John's, et partout au Canada. Je suis ravie de voir que la construction de cet ensemble résidentiel est en cours. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Joanne Thompson, députée fédérale de St. John's-Est

« L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour aider les personnes et les familles à se construire un avenir stable et sûr. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador reste déterminé à collaborer avec les administrations fédérale, municipales et autochtones ainsi qu'avec ses partenaires de la communauté pour trouver de nouvelles solutions de logement afin de répondre aux besoins des gens de Terre-Neuve-et-Labrador. » ‒ L'honorable John G. Abbott, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Je suis heureux de voir que la construction de ces logements abordables, dont on a tant besoin, commence dans le district de Virginia Waters-Pleasantville. C'est grâce à la collaboration et au partenariat continus entre la province et le gouvernement du Canada que d'importants projets d'infrastructure comme celui-ci sont possibles. » ‒ L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député provincial de Virginia Waters-Pleasantville

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, surtout dans le contexte de la pandémie de COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Pour que davantage de logements abordables puissent être construits rapidement, le Budget de 2022 prévoit de fournir 1,5 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, afin de prolonger l'ICRL.

Ce nouveau financement devrait permettre de créer au moins 6 000 logements abordables, et au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements pour les collectivités nordiques et à accès particulier doivent être construits dans les 18 mois.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Apprenez-en plus sur le travail réalisé dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence familiale visant à soutenir les femmes, les enfants et les communautés autochtones.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

