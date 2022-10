Construction du nouveau pont de l'île d'Orléans - Restriction d'accès sur la route Prévost à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans du 1er au 5 novembre 2022

QUÉBEC, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'accès à la route Prévost à partir de l'intersection du chemin Royal et de la côte du Pont, sur l'île d'Orléans, sera fermé du 1er au 5 novembre prochain. Cette entrave est requise afin de poursuivre les travaux du réaménagement de la côte du Pont amorcés en août dernier.

Se déroulant 24 heures sur 24, les interventions réalisées lors de cette fermeture permettront de terminer les travaux liés aux infrastructures souterraines dans ce secteur d'ici la fin de l'année. Ce nouveau scénario de mobilité a l'avantage de limiter le nombre d'entraves planifiées jusqu'à la fin de l'année à l'intersection, notamment la mise en place d'une circulation en alternance de jour.

Gestion de la circulation

Les automobilistes seront invités à emprunter un chemin de détour balisé d'une douzaine de kilomètres par la route des Prêtres pour ceux se dirigeant vers Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, et par la route du Mitan pour ceux se dirigeant vers Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans.

Il y aura une présence policière et des signaleurs pour toute la durée des travaux afin d'assurer un respect des chemins de détour. Le Ministère rappelle aux automobilistes l'importance de respecter les limites de vitesse en vigueur ainsi que de prévoir plus de temps lors de leurs déplacements. Exceptionnellement, la route des Prêtres et la route du Mitan seront interdites aux cyclistes et aux marcheurs durant cette période.

Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation.

Pour plus d'information sur la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans, consultez la page Web projet.

