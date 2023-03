Construction du nouveau pont de l'île d'Orléans - Reprise des travaux préparatoires à compter du 11 avril

QUÉBEC, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux préparatoires à la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans reprendront à compter du 11 avril prochain et se poursuivront jusqu'en novembre 2023 avant une pause hivernale.

Amorcé à l'été 2022, le projet de réaménagement de la côte du Pont prévoit la reconstruction complète de la chaussée, l'installation de nouveaux systèmes d'éclairage et de signalisation, le remplacement des glissières ainsi que le réaménagement de l'intersection avec le chemin Royal et la route Prévost. Le tout vise à assurer la sécurité des usagers et une meilleure fluidité du trafic.

Ces travaux, qui s'échelonneront jusqu'en 2024, sont préalables à la construction du nouveau pont. Le processus de sélection menant à l'octroi du contrat de conception-construction est en cours et la signature est attendue au début de l'année 2024, ce qui permettra de préciser les coûts du projet. Initialement prévue en décembre 2027, la mise en service du nouveau pont est désormais planifiée en 2028. Ce report de quelques mois s'explique par divers facteurs, notamment par la disponibilité des ressources d'accompagnement technique pour la préparation de l'appel de propositions, mais surtout parce que des ajustements ont dû être effectués pour maximiser la participation des candidats afin d'obtenir le meilleur prix, dans un souci de saine gestion des fonds publics.

La nouvelle structure comprendra deux voies de circulation, soit une dans chaque direction, ainsi que des accotements. Une piste polyvalente sera aussi construite de part et d'autre des voies de circulation.

Pour plus d'information sur la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias : Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724