QUÉBEC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et l'adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et député d'Ungava, Denis Lamothe, annoncent aujourd'hui que trois maisons des aînés et alternatives seront construites à Chisasibi, Mistissini et Waskaganish, sur le territoire cri de la Baie-James.

Chacune de ces maisons des aînés et alternatives mettra 32 places à la disposition des aînés et des adultes ayant des besoins spécifiques de la région et permettra d'offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine. Elles seront constituées de petites unités climatisées comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque résident. Une chambre de soins palliatifs est également prévue dans chaque maison. Ces constructions spécifiques à la nation crie ont été inspirées de leur culture et leur identité.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement des maisons des aînés cris et alternatives facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention de cette main-d'œuvre.

Citations :

« La construction de ces trois maisons démontre notre action dans la transformation des milieux d'hébergement pour les aînés et les personnes ayant des besoins spécifiques. Ce nouveau standard de qualité améliorera le quotidien des résidents, des proches ainsi que du personnel. Je suis très fière de souligner la collaboration des équipes du Ministère, de l'établissement et de la nation crie pour la réalisation de ce projet. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous voulons tous que les aînés et les adultes cris ayant des besoins spécifiques aient accès à des milieux de vie de qualité. Nous souhaitons que ces milieux soient culturellement adaptés, qu'ils favorisent l'épanouissement des aînés cris, dans le respect de leur besoin d'intimité et de sécurité, et qu'ils contribuent ainsi à leur mieux-être physique et spirituel. Les projets annoncés démontrent que les choix qui sont effectués sont cohérents à cet égard, pour fournir les meilleurs services possibles. »

Ian Lafrenière, ministre des Affaires autochtones

« La construction des trois maisons des aînés, à Chisasibi, Waskaganish et Mistissini, répondent au besoin urgent de la nation crie d'assurer aux ainés cris un hébergement pleinement adapté à leur culture et à leur mode de vie, tout en leur permettant de demeurer au sein de leur communauté. Ces projets permettront également à des entreprises et à la main-d'œuvre cries de profiter de retombées économiques importantes, comme prévu à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ils donnent une forme tangible au partenariat de nation à nation entre les Cris d'Eeyou Istchee et le Québec, exprimé dans la Paix des braves. »

Grand chef Dr Abel Bosum, président, gouvernement de la nation crie

« La culture et les valeurs cries accordent une toute première importance au bien-être de nos aînés, et ce, sur tous les plans. Voilà pourquoi le Conseil cri de la santé et des services sociaux a placé les trois maisons des aînés en tête de liste de ses priorités en matière d'immobilisations. Ces maisons permettront à plus de 90 aînés cris de résider dans leurs propres communautés, près de leurs familles, dans un milieu pleinement adapté à leurs besoins, tout en bénéficiant de tous les services de santé, fournis dans leur langue. La pandémie démontre clairement l'importance pour les Cris de fournir ces services dans nos communautés. »

Bertie Wapachee, président du conseil d'administration, Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James

« L'annonce de ces trois maisons des aînés sur le territoire cri (Eeyou Istchee) est une très bonne nouvelle. Je suis reconnaissant à notre gouvernement d'accorder une grande importance au bien-être de nos personnes âgées. Ces trois nouvelles résidences, adaptées à la réalité et la culture cries, s'intégreront harmonieusement dans ces communautés qui accordent un grand respect à leurs aînés. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones

Faits saillants :

Au total, 46 projets de maisons des aînés et alternatives ont été mis sur pied en plus des cinq pour les communautés autochtones, dont trois pour la nation crie et deux pour les Inuits au Nunavik.

Ces maisons des aînés et alternatives s'inscrivent dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Ces projets s'ajoutent aux investissements de 2,4 milliards $ déjà en cours un peu partout au Québec.

Par ailleurs, 2 500 places en centre d'hébergement et de soins de longue durée feront quant à elles l'objet de rénovations ou de reconstructions au cours des prochaines années.

Toutes les nouvelles places prévues ont été déterminées selon une démarche rigoureuse, pour chacune des régions du Québec, par un croisement des plus récentes données de la liste d'attente en hébergement avec les projections du nombre de places supplémentaires qui seront requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population.

Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James agit à titre de gestionnaire de projet en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Liens connexes :

Pour plus de détails : www.msss.gouv.qc.ca/presse

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Jean-Charles Del Duchetto, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 514 229-0591; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des affaires autochtones, 418 865-8224