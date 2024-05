MEADOW LAKE, SK, le 24 mai 2024 /CNW/ - Les femmes et les enfants qui fuient la violence interpersonnelle auront bientôt accès à de nouveaux logements locatifs abordables à Meadow Lake, en partie grâce aux investissements des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

Logo du Gouvernement de la Saskatchewan (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Aujourd'hui, Jeremy Harrison, ministre du Développement du commerce et des exportations et député provincial de Meadow Lake, au nom de Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, en compagnie de représentants du Meadow Lake Tribal Council (MLTC), ont annoncé la construction d'un quadruplex de transition pour les femmes et les enfants touchés par la violence interpersonnelle.

Les logements de transition offrent un chez-soi sûr et abordable et du soutien à long terme aux femmes et à leurs enfants pour briser le cycle de la violence et les aider à reconstruire leur vie. Les clients reçoivent des services de consultations et ils sont dirigés vers des programmes de formation, des emplois et des programmes pour leurs enfants.

Le nouveau quadruplex comprendra quatre logements locatifs abordables de trois chambres. Trois logements seront loués à des familles, tandis que trois personnes loueront chacune une chambre dans le dernier. Des services de soutien seront proposés aux résidents par MLTC et d'autres organisations communautaires.

MLTC exploite également la maison d'hébergement Waskoosis Shelter à Meadow Lake. Les nouveaux logements de transition offriront de la stabilité et du soutien aux femmes et aux enfants touchés par la violence. De plus, ils libéreront des places à Waskoosis.

La construction du quadruplex devrait être achevée au printemps2025.

Le financement fourni à l'ensemble comprend :

877 821 $ en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan aux termes de la Stragégie nationale sur le logement (SNL);

aux termes de la Stragégie nationale sur le logement (SNL); 300 000 $ de MLTC.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. C'est pourquoi le gouvernement fédéral prend des mesures pour soutenir les femmes et leurs enfants qui fuient la violence en finançant un nouveau quadruplex offrant des services de soutien sur place à Meadow Lake. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet très important qui offrira aux femmes et aux enfants dans une situation vulnérable un chez-soi sûr, stable et abordable. Notre partenariat avec le Meadow Lake Tribal Council est très important. Nous le remercions de son travail acharné et de son dévouement pour la communauté. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC)

« Nos nouveaux logements de transition soutiendront davantage les femmes et leurs familles qui ont quitté leur communauté et qui veulent s'offrir un nouveau départ à Meadow Lake. Ils auront accès à des services de soutien pour briser le cycle de la violence interpersonnelle ainsi qu'à des services de consultation, de garde d'enfants, de formation et d'apprentissage. » - Marcia Mirasty, directrice principale de la Santé, Meadow Lake Tribal Council

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.





du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.





avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 152 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Tout le financement consenti aux termes de la SNL prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provincial pour un large éventail de programmes. Bien que le financement dans le cadre du Rental Development Program (RDP) puisse refléter une contribution fédérale de 100 %, d'autres programmes administrés dans le cadre de la SNL‑ Saskatchewan Priorities Initiative peuvent être financés à 100 % par la province.





peuvent être financés à 100 % par la province. Le RDP accorde la priorité au financement qui permet de créer des logements locatifs abordables pour les ménages qui ont de la difficulté à se loger en Saskatchewan et dont les revenus se situent sous le seuil Saskatchewan Household Income Maximums (SHIM)-Low. Le RDP peut financer jusqu'à 70 % des coûts en capital d'un projet.





et dont les revenus se situent sous le seuil Saskatchewan Household Income Maximums (SHIM)-Low. Le RDP peut financer jusqu'à 70 % des coûts en capital d'un projet. MLTC exerce ses activités à Meadow Lake depuis 1981 et exploite la maison d'hébergement Waskoosis Shelter depuis1992. En 2020, la SHC et la SCHL ont fourni 1 333 947 $ pour la construction d'une nouvelle maison d'hébergement Waskoosis par l'intermédiaire du Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH). Le nouvel immeuble comporte 21 lits dans six chambres, et peut accueillir jusqu'à six familles à la fois.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada. En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030 , qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (page en anglais seulement).



SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Relations avec les médias, Ministère des Services sociaux, 306-787-3610, [email protected]