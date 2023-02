MIRAMICHI, NB, le 3 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et députée fédérale de Moncton-Riverview-Dieppe, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Dorothy Shephard, ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, et Adam Lordon, maire de Miramichi, ont annoncé les détails d'un investissement combiné de plus de 13,3 millions de dollars pour créer 49 logements à Miramichi.

East Side Affordable Housing Development, un immeuble résidentiel mixte de trois étages situé au 344, rue Wellington, comprendra 21 appartements destinés aux personnes seules non âgées, aux familles et aux personnes handicapées. Parmi les 21 logements, 10 seront abordables et feront l'objet de suppléments au loyer pendant 20 ans, et 2 seront entièrement accessibles. Le stationnement et le rez-de-chaussée seront conçus pour être exempts d'obstacles. L'ensemble résidentiel est en construction, et devrait être achevé en mars 2023.

Le gouvernement fédéral a fourni 2,4 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL). Pour sa part, le gouvernement provincial fournit un financement de 1,19 million de dollars sur 20 ans sous forme de supplément au loyer. Il verse aussi 600 000 $ dans le cadre du Programme de logement locatif abordable (PLLA). La Ville de Miramichi fournit quant à elle 136 000 $.

L'ensemble résidentiel situé au 2108, rue Water, à Miramichi, a reçu près de 2,5 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du FNCIL. Ces fonds serviront à construire 20 logements abordables pour les jeunes à risque et les femmes et les enfants qui quittent une situation de violence. La province a versé 1,05 million de dollars pour l'ensemble du projet dans le cadre du PLLA et 1,78 million de dollars sous forme de supplément au loyer sur 20 ans. Pour sa part, la Ville de Miramichi a versé 140 000 $. Le projet devrait être achevé en août 2023.

Freida's House, un projet résidentiel du Miramichi Emergency Centre for Women situé au 45, promenade Waterfront, à Miramichi, a reçu près de 1,8 million de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants du FNCIL. Ce financement permettra de convertir un immeuble en huit logements de transition avec services de soutien pour les femmes et les enfants qui quittent une situation de violence. La Province du Nouveau-Brunswick a aussi versé 705 618 $ dans le cadre du PLLA et 950 000 $ sous forme de supplément au loyer sur 20 ans. Quant à la Ville de Miramichi, elle a versé un peu plus de 90 000 $. Le projet devrait être achevé en juin 2023.

Ces investissements du gouvernement du Canada ont été rendus possibles grâce au FNCIL, une composante clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et au PLLA, une initiative à coûts partagés de l'entente bilatérale sur le logement conclue entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.

Le PLLA offre une aide financière aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris aux Autochtones vivant hors des réserves) et aux coopératives pour la construction, la remise en état et la conversion d'ensembles de logements locatifs. L'aide est fournie sous forme de prêt-subvention dont le montant est établi en fonction du coût des travaux admissibles et du nombre de logements autonomes ou de lits admissibles dans l'ensemble. Une aide sous forme de supplément au loyer sera offerte pour 33 logements afin de maintenir leur abordabilité. Les locataires ne paieront pas plus de 30 % du revenu total de leur ménage en loyer, et le gouvernement versera la différence au propriétaire.

En plus de ces investissements, les ministres Petitpas Taylor et Shephard ont aussi annoncé des contributions combinées de 230 000 $ par l'entremise de l'APECA et du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour aider la Ville de Miramichi à établir la Miramichi Regional Housing Authority. Cette organisation mettra en œuvre la Stratégie sur le logement 2021-2025 pour soutenir la croissance économique régionale. Une contribution non remboursable de 115 000 $ est fournie dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation de l'APECA. De son côté, la Province verse 115 000 $ par l'entremise de Travail NB.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous créons davantage de logements abordables pour les gens qui en ont le plus besoin ici même, à Miramichi. En investissant dans le logement abordable, nous aidons plus de personnes au pays à avoir accès à des logements abordables de qualité dans des collectivités dynamiques et accueillantes. C'est l'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement veille à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous investissons dans le logement abordable ici à Miramichi et partout au Canada pour améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous aidons les personnes et les familles à la recherche d'un logement abordable tout en contribuant au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« Nous sommes heureux d'offrir un soutien aux promoteurs privés ou sans but lucratif dans toutes les régions de la province afin de répondre aux besoins de la population en ce qui a trait au logement. Les enjeux relatifs au logement sont prioritaires pour notre gouvernement. Grâce à un partenariat conclu avec de nombreux promoteurs, nous nous attendons à voir la création de centaines de nouveaux logements abordables au cours des prochaines années. » - Dorothy Shephard, ministre provinciale du Développement social

« La Ville de Miramichi a fait de l'aménagement de logements abordables une priorité absolue. Nous sommes heureux d'être un partenaire proactif dans le financement de ces ensembles de logements grandement nécessaires. Nous sommes déterminés à travailler avec les promoteurs et les organismes sans but lucratif pour continuer à aider nos populations vulnérables et à construire les logements abordables dont notre collectivité a un urgent besoin. » - Adam Lordon, maire de Miramichi

« C'est avec enthousiasme qu'East Side Affordable Housing Development annonce l'ouverture de cet immeuble écoénergétique de 21 appartements, qui est prévue le 1er mars 2023. Nous sommes fiers de nous associer au ministère provincial du Développement social, à la SCHL dans le cadre du Fonds de co-investissement et à la municipalité pour fournir 10 logements abordables subventionnés aux gens de Miramichi. Nous sommes heureux d'offrir deux logements sans obstacles et deux logements de conception universelle afin de soutenir le logement des personnes seules non-âgées et des personnes handicapées. »

- Geraldine McIntyre, présidente d'East Side Affordable Housing Development, 724007 NB ltée

« Le besoin de logements locatifs abordables au Nouveau-Brunswick est bien documenté. Malheureusement, le processus d'ajout d'appartements dans des collectivités comme Miramichi comporte des défis. Ce projet n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement du Nouveau-Brunswick et de la Ville de Miramichi. Chez Belleterre Community Partners, nous sommes reconnaissants de ce soutien. Nous avons aussi hâte de célébrer l'ouverture d'autres ensembles de logements abordables comme celui du 2108, rue Water, dans un avenir proche comme lointain. » - Blair Martin, Belleterre Community Partners Inc.

« Après avoir rêvé pendant des années d'un centre de deuxième étape grandement nécessaire à Miramichi, nous sommes ravis de voir notre projet se concrétiser. Ce rêve n'aurait pas pu être réalisé sans les innombrables personnes qui ont vu le besoin et qui voulaient aider. Miramichi affiche certains des taux d'inoccupation les plus bas au Nouveau-Brunswick. Nos femmes et nos enfants fuyant la violence familiale ont de la difficulté à trouver un logement abordable et sûr. Freida's House sera un refuge sûr qui donnera de l'espoir à beaucoup de femmes et d'enfants dans leur cheminement vers la guérison. » - Patricia Michaud, directrice générale, Miramichi Transition House

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Signée en 2018, l' entente bilatérale sur le logement conclue entre le Canada et le Nouveau-Brunswick en vertu de la SNL est un investissement à coûts partagés de 299,2 millions de dollars. Elle vise à protéger, à renouveler et à accroître le logement social et communautaire et à soutenir les priorités du Nouveau-Brunswick en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.





du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Le PLLA offre une aide financière aux entrepreneurs privés, aux sociétés privées sans but lucratif (y compris aux Autochtones vivant hors des réserves) et aux coopératives pour la construction, la réparation et la conversion d'ensembles de logements locatifs. L'aide est fournie sous forme de prêts-subventions dont le montant est établi en fonction du coût des travaux admissibles et du nombre de logements autonomes ou de lits admissibles dans l'ensemble résidentiel. Des renseignements sur le programme sont disponibles en ligne.

