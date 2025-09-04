EDMONTON, AB, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Pour offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui un financement de 4,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Ce financement aidera à construire un nouvel ensemble de logements avec services de soutien de Maison du vétéran Canada à Edmonton.

L'annonce a été faite par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton.

Le nouvel immeuble, situé dans le quartier Athlone d'Edmonton, comprendra 40 studios destinés aux anciens combattants, ainsi que des commodités comme une salle de conditionnement physique, une bibliothèque, un parc de méditation, un jardin communautaire et un parc pour les chiens d'assistance.

Maison du vétéran Canada est un organisme de bienfaisance national dont la mission est de construire et d'exploiter des logements abordables et permanents avec services de soutien pour les anciens combattants en situation d'itinérance, ainsi que d'offrir des services sur place, y compris des programmes de soutien transitoire complets adaptés au traitement des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on pense aux personnes qui ont porté l'uniforme. Cet incroyable ensemble de logements de Maison du vétéran Canada offrira non seulement un toit, mais aussi des services de soutien et un espace communautaire où les anciens combattants peuvent s'épanouir. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée fédérale d'Edmonton-Centre

« Maison du vétéran Canada est ravi de souligner cette étape importante de ce deuxième projet, qui fait suite à notre premier, réussi, à Ottawa : l'immeuble Andy Carswell. Répondre aux besoins des anciens combattants en situation d'itinérance constitue un défi national à relever. Ce nouvel ensemble à Edmonton nous permettra de soutenir les anciens combattants avec des logements permanents, abordables et avec services de soutien. Ces personnes nous ont déjà servis, et c'est maintenant à notre tour de les servir. Ce projet n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien financier des trois ordres de gouvernement ainsi que celui des donateurs privés et d'entreprises. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons parvenir à des résultats positifs ensemble. » - Brigadier-général (retraité) Alan Mulawyshyn, directeur général, Maison du vétéran Canada

« Les anciens combattants de l'Alberta ont tant donné au service de notre pays. Ils méritent plus que notre gratitude - ils méritent notre soutien. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement, les partenaires communautaires et les organismes sans but lucratif, nous construisons des logements sûrs et abordables et veillons à ce que les anciens combattants aient la stabilité et la dignité qu'ils méritent. » - L'honorable Jason Nixon, ministre d'Aide à la vie autonome et des Services sociaux de l'Alberta

« Nous bâtissons une ville où tous les gens d'Edmonton peuvent accéder au logement et au soutien dont ils ont besoin, dans les quartiers qui leur sont chers. Offrir des subventions pour la construction et des terrains appartenant à la Ville est l'un des moyens les plus efficaces pour les villes de créer des logements avec services de soutien, ce qui est essentiel pour bâtir des collectivités sûres et inclusives. » - Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 11,99 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 46 000 logements et la réparation de plus de 174 000 logements par l'intermédiaire du FLA.





Le financement octroyé à Maison du vétéran Canada est le suivant : 4,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable; 3,4 millions de dollars en financement par contributions équivalentes dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta; 2,6 millions de dollars de la Ville d'Edmonton; 5,6 millions de dollars sous forme de contribution financière de Maison du vétéran Canada.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

