GATINEAU, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Gatineau sont fiers de souligner aujourd'hui le lancement des travaux de construction de la Maison des Apprentis, qui abritera 25 logements sociaux destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à Gatineau. Ce projet, mené par le Centre d'apprentissage pour la déficience intellectuelle, représente un investissement de plus de 13,5 M$.

La Société d'habitation du Québec (SHQ), par son programme AccèsLogis Québec, y contribue pour plus de 2,7 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, volet des grandes villes, y injecte 1,4 M$. Pour sa part, la Ville de Gatineau y met plus de 2,6 M$, dont 2 M$ proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Notre gouvernement est fier de contribuer à la réalisation de ce projet d'habitation destiné à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Il faut penser aussi aux proches de ces personnes, qui seront réconfortés de savoir que ces dernières pourront bénéficier d'un logement supervisé abordable, sécuritaire et adapté à leurs besoins. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans le logement abordable, les résidents de Gatineau en grand besoin d'une résidence, dont des familles et des personnes handicapées, disposent désormais de 25 logements sociaux et abordables de plus. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement à travers le pays font que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la SCHL

« En contribuant au financement des services de cette nouvelle ressource, notre gouvernement montre une fois de plus sa volonté d'augmenter le nombre de logements supervisés pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les régions du Québec. Ces personnes pourront ainsi bénéficier d'un accompagnement qui leur permettra de s'épanouir et d'être soutenues dans leurs activités de tous les jours. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Avec l'aide de l'Initiative pour la création rapide de logements, la maison des Apprentis créera 25 logements sécuritaires, accessibles et abordables. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins en matière de logement à Gatineau, et je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de cet important projet pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. » - L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau

« Je suis fier de souligner tout le travail réalisé par les dirigeants du Centre d'apprentissage pour la déficience intellectuelle (les Apprentis), ainsi que celui des nombreux partenaires permettant de procéder à cette importante annonce aujourd'hui. Les investissements en habitation de notre gouvernement bénéficient à toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers, notamment ces 25 unités de logements pour des personnes ayant une déficience intellectuelle. Cet investissement est particulièrement le bienvenu dans la circonscription de Chapleau, à Gatineau, en Outaouais. » - Mathieu Lévesque, député de Chapleau et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« La mise en chantier de la Maison des Apprentis, qui abritera 25 logements sociaux, démontre encore une fois la valeur ajoutée de la mobilisation des partenaires pour arriver à des résultats. C'est un projet qui fera une belle différence dans notre communauté. » - Daniel Champagne, conseiller municipal du district du Versant et président du Comité-choc en logement de la Ville de Gatineau

« La collectivité gagne à encourager un projet comme la Maison des Apprentis, tout comme le logement social en général. Il correspond à un tremplin pour lutter contre l'exclusion sociale en plus de s'inscrire dans les principes de développement durable basé sur la qualité de vie, l'équité, la solidarité sociale, la participation et le partenariat. De plus, ce projet permettra la création d'emplois et l'accueil de stagiaires en travail social, en cuisine, en récréologie et en administration. Je me réjouis de pouvoir dire aujourd'hui que la Maison des Apprentis est devenue une réalité. » - Robert Parent, président du Centre d'apprentissage pour la déficience intellectuelle

Tous les locataires de cet immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de ne pas débourser plus de 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de 430 250 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau .

. Le Centre d'apprentissage pour la déficience intellectuelle a également obtenu une aide financière de 200 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Ville de Gatineau .

