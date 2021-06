Construction de 20 nouveaux logements abordables pour des aînés à Saint-Paul

SAINT-PAUL, QC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les travaux de construction du Havre Paulois viennent de débuter. Il s'agit d'un immeuble de 20 logements abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Saint-Paul. Ce chantier est une initiative de l'organisme Le Havre Paulois, soutenue financièrement par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il représente un investissement totalisant plus de 4,6 millions de dollars. Les premiers locataires sont attendus en juin 2022.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sont heureux de souligner le début de ce chantier.

Rappelons qu'en janvier dernier, l'honorable Ahmed Hussen et la ministre Laforest avaient fait l'annonce d'un financement de près de 2,1 millions de dollars pour ce projet, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) du gouvernement du Canada.

Pour sa part, la SHQ, par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, a récemment confirmé l'octroi d'une subvention de près de 1,7 million de dollars pour la construction de cet édifice qui sera situé dans un quartier résidentiel en plein développement. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire de près de deux millions de dollars contracté par l'organisme Le Havre Paulois. Quant à la Municipalité de Saint-Paul, elle accorde 180 000 $ à ce projet.

Citations :

« Chaque Québécois mérite un chez-soi sûr et abordable. Nos investissements contribueront grandement à soutenir efficacement ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables aux Québécois vulnérables, tout en s'attaquant aux obstacles uniques auxquels font face les communautés à risque, notamment les aînés. Grâce à ce projet, nous offrons aux aînés de Saint-Paul la possibilité de vieillir chez eux, dans leur communauté. Ils pourront maintenir des liens étroits avec leur famille et leurs amis, ce qui est essentiel pour améliorer la santé et le bonheur à long terme. L'Initiative pour la création rapide de logements est un franc succès, et créera près de 1 700 unités à travers la province. C'est pourquoi, dans le cadre du budget de 2021, nous porterons le financement total du programme à 2,5 milliards de dollars afin de construire rapidement des logements abordables au Québec. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes dans le besoin et à servir nos citoyens vieillissants. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans ce projet de 20 logements situé à Saint-Paul. Ces nouveaux logements répondent au besoin croissant des aînés de pouvoir disposer d'un logement approprié et abordable, en continuant de faire partie intégrante de leur communauté. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, Président du Conseil du Trésor et député de Québec

« Je suis fière de souligner le début des travaux du tout nouveau projet de logements abordables dans la région de Lanaudière. C'est près de 1,7 million de dollars que notre gouvernement investit dans ce projet qui créera 20 nouveaux logements abordables pour des aînés en légère perte d'autonomie. D'ailleurs, 16 des 20 locataires n'auront qu'à débourser 25 % de leur revenu grâce à notre Programme supplément au loyer. Le lancement du chantier d'aujourd'hui est un autre exemple concret des efforts déployés pour augmenter l'offre de logements et proposer un milieu de vie de qualité aux Québécois. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je félicite l'organisme Le Havre Paulois qui, grâce au soutien financier de nos gouvernements, permettra à nos aînés de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. Notre gouvernement poursuit ses efforts pour répondre aux besoins des Québécois en habitation en créant de nouveaux milieux de vie qui bénéficieront à la région de Lanaudière. »



Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un bel exemple qui résulte du travail acharné d'un groupe de bénévoles déterminés et d'une municipalité dynamique qui mise sur la qualité de vie, sur la vitalité du milieu et sur la performance de son organisation. »

Alain Bellemare, maire de Saint-Paul

« Nous voici à la ligne d'arrivée. Après y avoir travaillé pendant quelques années, nous sommes rendus à la réalisation de ce projet qui permettra à la population de vieillir dans sa communauté dans des logements adaptés pour elle. »

Gérald Brassard, président de l'organisme Le Havre Paulois

Faits saillants :

Les locataires de 16 des 20 logements du Havre Paulois pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 275 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Paul .

. L'ICRL est un programme de 2,5 milliards de dollars visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables partout au Canada , y compris au Québec, surtout dans le contexte de la COVID-19, grâce à la construction rapide de logements abordables.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiennes et aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommatrices et aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyennes et citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources: Mikaela Harrison, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de laministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]; Information: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 613 748-2573, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 2032, [email protected]

Liens connexes

http://www.habitation.gouv.qc.ca